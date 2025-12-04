桃園青創博覽會12/9盛大舉辦 主論壇聚焦國際策略與投資洞察

2025桃園青創博覽會12/9登場。圖：青年局提供

由桃園市青年事務局主辦的「2025桃園青創博覽會 Taoyuan Future Peak」（TFP），將於12月9日在桃園會展中心盛大登場。今年展會規模、論壇深度與國際鏈結全面升級，提出「八方匯聚 × 新創齊飛」的主題精神，結合全台與國際生態系資源，打造2025年最具國際視野的新創年度盛會。桃園市長張善政誠摯邀請企業、投資人、創業者及所有關注創新的民眾，共同來參與這場匯聚台灣與全球優秀新創團隊的年度盛會。

青年局表示，展攤陣容匯聚北台灣城市，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣與新竹市政府推薦的新創團隊。全球最大創新加速器Plug and Play Taiwan落腳在台灣，其中的亮點新創如摩絡人工智慧與科穎達股份有限公司，也分別代表A8桃園智慧產業加速器與新明青創基地登場，象徵地方育成與國際加速器的成功連結。

青年局提到，今年兩場主論壇將聚焦國際策略與投資洞察，其中「國際論壇」由國立陽明交通大學產創長黃經堯主持，邀請FiO Technology(豫亨科技)CEO祝祥凱、NEV新經濟資本創始合夥人吳詣泓及運動創業家張泰山，分享跨國創業、科技市場落地與運動家精神等全球競爭關鍵心態與策略；「投資人論壇」則由玩艸植造永續長洪誠孝主持，邀請AVA Angels(安發天使投資)創辦人方俊傑、鴻海研究院AI所所長栗永徽博士、SIC永續影響力投資合夥人謝文淵與倍利生技創投總經理許哲雄，共同分享實戰經驗，協助團隊理解如何吸引國際資本，打造可長期成長的DeepTech(深度技術)與永續技術實力。

青年局長侯佳齡說，本屆活動共招募超過120組新創團隊，除與國際加速器Plug and Play合作外，更吸引來自新加坡、泰國、韓國、法國、印度、印尼、宏都拉斯及台灣八個國家的新創參與，青年事務局更以「從校園到國際」為核心策略，自校園端啟動創業支持，透過青創基地提供孵化陪跑，再由桃園天際線與A8桃園智慧產業加速器加速輔導，最終藉由青創博覽會展示全國優秀團隊成果，全面提升桃園新創能量，2025桃園青創博覽會即日起開放報名，與會資訊請至Accupass網站或持續關注青年局官網、Facebook與Instagram。

