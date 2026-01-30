桃園青創能力與產學能量 驚艷美國愛達荷州產學訪問團

記者 / 張文生綜合報導

美國愛達荷訪問團昨（1/29）中午前往桃園國際青創基地-天際線，與桃園市青創、產學機構拜訪交流。此次訪問團以人才交流、新創合作為主軸，由愛達荷商務廳教育與高科技總監Tracy Day帶領，包含愛達荷州州立大學、西愛達荷州學院、愛達荷大學等五所院校院長與管理團隊，以及總部設置在該州之國際科技大廠美光（Micron）、愛達荷州製造業聯盟、愛達荷州科技委員會，前往桃園了解桃園對於人才海外發展、在地創業與國際對接、國際夥伴來桃園落地等相關議題。

桃園市青年局侯佳齡局長特別蒞臨並指出，桃園市在張善政市長的規劃下，積極協助產業到青創的國際化。青年局積極培育市內青年、學生之國際觀以及實際的國際業務合作。室內天際線基地是青年與海外鏈結合作的匯聚地，境內亦有中央、中原、元智等頂尖大學，很高興美國愛達荷州科技、教育以及國際育成夥伴來交流，期盼帶入更多國際新創生態圈機構來桃園，與青年、創業家、科技人才互動並建立持續性的合作。

天際線基地營運團隊ATH Ventures執行董事黃以正，也是本次帶入愛達荷生態圈夥伴來桃園市重要推手認為，桃園青年創業以及人才能量相當強，藉由天際線這樣的基地作為國際來台的第一站，能夠有效的提高國外相關單位了解桃園的優勢與特色。本次很感謝愛達荷代表團，開啟首次到桃園的訪問，了解到桃園在國際化上的特色，相信後續在局長、營運團隊與愛達荷共同努力下，能夠建構出持續性的青創人才交流。

帶領愛達荷州來桃園青創人才訪問的商務廳Tracy Day特別在結語中提到，此次來台行程桃園天際線這一站最令所有訪問團驚艷，從侯局長帶領青年局對接國際的理念、桃園青創基地創業家的簡報到桃園大專院校的產學分享，看到不同於其他訪問機構的風貌，並且中午輕食邊吃邊聊的氣氛也相對輕鬆，感謝青年局還準備了珍珠奶茶，我們都沈浸在這個氛圍中。後續愛達荷州一定會有從新創生態到科技人才上，跟桃園青年局的合作。



本次訪團包含美光（Micron）Workforce Strategies Lead Kevin Phithak，矽眾、采鑛、昱叡電子等團隊也不諱言是為與美光建立聯繫而來，Kevin非常有耐心的跟新創團隊分享美光相關的發展，並邀請創業家有問題之後直接寫信給他。愛達荷大學SIIR中心主任John Shovic特別跟洺鈞、全瑩等團隊與青年局成員交流，並且約訪後續的創育機構合作以及創業人才的共同發展。愛達荷科技委員會主席Diane Temple除與互與向量、伊斯酷團隊用餐討論，也直接互流聯繫方式，Diane認為愛達荷科技委員會夥伴能夠與這些新創技術、產學技術相互了解，來協助州內企業夥伴跟桃園創業家與學研的認識。