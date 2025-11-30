桃園青埔平均收入高！他好奇「為何沒有高級餐廳」 網曝關鍵：哪有錢吃

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

桃園青埔近年因重大建設、交通優勢與新興住宅區發展，被形容為「最富里」，更有統計指出青埔中位數收入在桃園各區名列前茅。然而，有網友卻好奇指出，青埔明明被稱很有錢，卻遲遲無法像台北大直一樣擁有許多高級餐廳，好奇提問「怎麼青埔沒有高級餐廳啊？」

有網友好奇「怎麼青埔沒有高級餐廳啊？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「怎麼青埔沒有高級餐廳啊」為題發文指出，青埔的收入資料亮眼，甚至有人說桃園最多億萬富翁就在青埔，但放眼整個區域卻不見高級餐飲品牌進駐，「沒有高級火鍋、沒有高級鐵板燒、沒有高級法餐、沒有高級西餐、沒有高級板前」，反觀藝文特區、中壢市區、南崁都有不少高級餐廳，讓他不禁納悶：「青埔這麼有錢，為什麼養不起高級餐廳？」

廣告 廣告

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，有人認為青埔仍在發展階段，高級餐廳數量少並不奇怪，「15年前這個問題也有人問過竹北，重畫區本來就要時間吧」、「平日消費人口不到那，光靠假日的消費不夠」、「台北竹北高級餐廳很多是公司聚餐用的，青埔沒啥公司怎麼聚餐，通勤回家又晚，還是只賣假日？」、「高級餐廳靠的是當地居民而已嗎？」

也有網友直接點出關鍵，認為青埔看似收入高，但實際消費力不如外界想像，「繳完房貸後沒錢吃高級餐廳了啦」、「青埔人光繳房貸收入就去掉大半了，哪有錢去啥高級餐廳」、「可能二十年後，青埔房貸族繳得差不多，要開始爽了就會開了」、「青埔都靠徵收變有錢的，本來就不是那個階級」、「你可能弄錯什麼了，中位數我不知道，但最有錢的絕對是在藝文，不可能在青埔啦，青埔都是領死薪水的」。

更多FTNN新聞網報導

跨年夜驚見「天價房價」！ 他查台北飯店傻眼：賺1天抵平日4天

港女驚台北生活成本高：薪水4、5萬怎麼活？ 網友點關鍵問題

昨天怒吼「蔣不聽」！今早出門見太陽 網笑：咕嚕們全體翻車中

