桃園青年局導入資源及業師 展現地方創生多元可能

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市青年局今天表示，市府致力扶植地方創生團隊，轄下「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」透過資源整合與陪伴，協助團隊深耕發展，看見創生基地多元可能。

桃園市政府青年事務局局長侯佳齡接受媒體聯訪表示，「ONE HOW SPACE一號空間」是桃園創生團隊交流共創的重要樞紐，透過資源整合與陪伴，協助團隊深耕發展，青年局自團隊進駐初期即導入業師輔導機制，從營運定位、動線規劃到銷售策略提供務實建議。

侯佳齡指出，一號基地從民國112年10月開始營運，基地內的場域要提供青年實踐創業夢想，並以茶飲、餐點串起產地、人物與地方脈絡；今天進駐的團隊，嚴選新屋區蜂蜜、觀音區大花咸豐草與蓮荷香草茶等食材，讓民眾在品飲之間自然認識產地風景，感受地方創生溫度。

侯佳齡說，青年局將持續以「ONE HOW SPACE一號空間」為推廣平台，定期舉辦體驗活動、主題講座及小型策展，串聯在地團隊資源；期盼讓地方創生不僅是概念，更能透過民眾參與互動，在日常生活中持續發酵，共同推動桃園在地永續發展。（編輯：陳仁華）1150209