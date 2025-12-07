桃園青年局志工「用行動說故事」 年度服務成果豐碩

桃園市青年局「志在必行PLAY！青年志工成果展暨表揚活動」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（6）日下午前往桃園區，出席「志在必行PLAY！青年志工成果展暨表揚活動」。張善政表示，不論是在國內或國外參與志願服務，志工們最初動機皆為助人，卻往往在服務過程中，發現自己得到的收穫與回饋遠超乎預期，尤其是國際志願服務，更能讓志工們體驗、反思並更加珍惜自身生活環境。張善政感謝青年志工奉獻時間幫助他人，也相信都能獲得難忘回憶。

民眾參觀志工成果展。圖：市府提供

青年局表示，今（114）年成果展以「用行動說故事」為核心，透過照片、影片與青年成果作品，回顧青年志工一年來在國內外各項服務中的實際行動，並表揚年度優良志工、績優志願服務運用單位及國際志工短影片競賽得獎團隊，向所有投入服務的青年表達肯定與鼓勵。活動現場也結合闖關體驗、志工成果展區及街頭藝人表演，吸引許多市民共同參與，希望藉由活動鼓勵更多青年加入服務行列。

青年局指出，今年度的桃青志工隊依任務分為聞青記者隊、草青志工隊及職青志工隊，今年更首度啟動「桃青國際志工隊」，於行前課程學習跨文化理解、教案設計與團隊合作後，前往泰國、馬來西亞、越南與柬埔寨協助兒童營隊、英語教學與資訊教育；在國內服務中，青年志工則協助活動現場引導、闖關互動、課程協辦與會場布置，讓每場活動更加順利，也讓更多市民看見青年服務身影。

