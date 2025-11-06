桃園青年局與國外加速器、智慧生技醫療產業合作 助青創團隊實質落地

為促進桃園青年創業團隊與國內產業深化合作，桃園市青年事務局今(6)日與承業生醫集團轄下子公司久和醫療簽署合作意向書（MOU），共同推動國際鏈結與產業落地，打造桃園成為亞洲最具競爭力的創業重鎮。

透過與國外加速器與國內企業的策略合作，不僅能引入國際創投與企業資源，也能加速桃園青創團隊的實質落地與規模化發展。圖：青年局提供

桃園青年局於今日在台北內湖承業生醫集團與旗下子公司久和醫療簽署合作意向書，代表雙方實質啟動合作，並安排桃園天際線新創團隊全瑩生技相互交流對談及簡報，促進智慧生技醫療產業交流。承業生醫為台灣領先的高階醫療設備整合服務商，旗下逾20家子公司，業務橫跨影像診斷、放射治療、多科室臨床應用及AI智慧醫療。此次共同簽署合作意向書，將協助新創團隊接軌醫療產業需求，獲得技術指導與驗證機會，並透過承業生醫的產業資源與通路，加速產品商轉與市場拓展，促進AI醫療及數位健康創新落地。

青年局表示，本年度青年局簽署合作意向書的國外加速器與國內企業皆在創業生態圈具備豐富實績與高度國際能見度，國外加速器如DSX Ventures為印尼實戰型加速器，專注於AI、ESG與智慧城市等領域，曾成功協助健康科技新創 WellnesX 拓展歐洲市場，並促成農業平台AgriFlow與東南亞供應鏈合作；韓國Simsan Ventures擅長跨境創業與企業媒合，協助新創與三星醫療體系、歐洲百大企業ABB展開合作；國內企業如大量科技股份有限公司，為深耕桃園多年的機械設備設計製造業者，專精於半導體與精密機械領域，希望有機會將公司製造技術與青年局新創團隊配客嘉的創新能力結合，推動傳統製造導入綠色供應鏈與永續轉型。

青年事務局局長侯佳齡表示，透過與國外加速器與國內企業的策略合作，不僅能引入國際創投與企業資源，也能加速桃園青創團隊的實質落地與規模化發展，如獲日本政府補助1億日圓，並預計於今年啟動3億元A輪募資的台灣牙易通股份有限公司；連續完成兩輪合計2億元募資的艾滴科技股份有限公司；營收年增近300%，並將募集4500萬元資金，以擴大營運的洺鈞畜產科技股份有限公司等優秀團隊，拓展海外市場、加速落地應用。青年局將持續搭建創業者與全球市場的橋梁，協助更多青年從桃園出發，走向世界。更多資訊可至青年局官網查詢，或關注桃園青創事臉書。

