桃園青年局跨界媒合見成果 企業、社企聖誕節聯手溫暖育幼院

翔耀實業董事長 林以山與青年局長侯佳齡化身聖誕老人，與志工一同參與服務。 圖：青年局提供

桃園市青年局推動「桃企友好市」，持續展現跨界媒合成果，促成企業、社會企業與社福機構共同投入公益行動。翔耀實業與洺鈞畜產於活動中簽署「愛心策略結盟合作意向」後，隨即與六家社會企業展開合作，並於昨(21)日前往桃園市私立睦祥家園，舉辦「暖心築夢，翔耀光芒」聖誕晚會，同步規劃啟動為期三個月的「永續關懷，愛心長伴」營養資助計畫，將節慶陪伴延伸為長期支持。

活動結合青年局輔導的六家社會企業共同打造溫馨且具多元特色的聖誕聚會。 圖：青年局提供

透過跨界合作整合企業、社企與志工資源，公益行動得以更具深度與延續性。青年局長侯佳齡表示，活動現場可見多方共同陪伴孩童的互動畫面，象徵城市溫度被持續串連，也顯示「桃企友好市」在促進交流與落實公益上發揮重要推動角色。

廣告 廣告

企業端也分享實際投入公益的觀察與心得。翔耀實業董事長林以山指出，企業參與公益不應止於一次性的捐助，而應透過實際行動與長期陪伴，回應在地真正的需求。此次與社會企業攜手走入育幼院，不僅讓孩子感受到溫暖，也讓企業更深刻體會公益行動所帶來的正向影響。

此次活動由翔耀實業與洺鈞畜產共同規劃，林以山與侯佳齡化身聖誕老人，與志工一同參與服務。活動並結合青年局輔導的六家社會企業──有球必應、玩具盒子、共生共好、咖啡有的、Re’me果菓及知享，透過氣球藝術、禮物包裝、果乾點心等專業服務，共同打造溫馨且具多元特色的聖誕聚會。

公益行動也延伸為長期關懷機制。後續將啟動「永續關懷，愛心長伴」營養資助計畫，由洺鈞畜產、亞植有機農場及大米缸提供放牧雞蛋、有機蔬菜及有機米，並由營養師協助規劃菜單與建立追蹤機制。透過需求訪談與營養數據紀錄，協助院方提升孩童日常營養管理品質，讓陪伴更具長效性。

青年局表示，未來將持續透過社會企業中心強化媒合與輔導服務，協助社會企業推動在地化CSR行動，並串聯公部門、企業與社企資源，打造具韌性與溫度的公益生態，持續促進永續行動在城市中生根。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

林金瑩於君悅開放一對一交流 協助更多人走出人生卡關期

桃捷綠線通車倒數！捷工局邀民眾搶先探訪地底隧道 見證工程成果