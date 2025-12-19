桃園青年局輔導4社企通過「人與地球優先」認證 有助未來拓展市場

去年獲認證的社企中，近6成拓展新合作案；例如彤鳥社企與新光人壽及桃園社福單位共同推動易讀手冊，使資訊服務更為友善易讀。(圖/青年局提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

桃園市青年事務局今（19）日公布最新國際認證成果，今年已有四組社會企業通過「人與地球優先」（People & Planet First, P&PF）審查，展現桃園在永續影響力治理與國際接軌上的累積成果。青年局說明，P&PF認證最大的價值在於提供第三方信任背書，不僅能強化團隊的營運治理與影響力框架，也能提升品牌可信度，增加企業、政府與國際組織的合作意願，對社企後續拓展市場、媒合資源具有實質效益。

台灣生物循環科技以AI生物處理技術協助企業提升廢棄物循環效率，並順利通過P&PF國際認證。(圖/青年局提供)

青年局長侯佳齡表示，桃園近年透過系統化輔導與競賽機制，協助社會企業以國際標準檢視組織架構與營運模式，讓團隊在永續行動上「說得清楚、做得透明、被看得見」。她指出，一旦通過國際認證，團隊在參與採購合作、跨域媒合、自身募資或進入ESG供應鏈時，更能獲得外部信任，這也是市府持續推動認證輔導的重要原因。

洺鈞畜產科技運用AI監控與中草藥飼養管理，提高畜產品透明度，並順利通過P&PF國際認證。(圖/青年局提供)

P&PF認證由社會企業世界論壇（SEWF）推動，審查涵蓋組織宗旨、營運方式、收入結構、盈餘運用與治理架構等五大標準。青年局指出，多數團隊反映，審查過程促使組織明確梳理影響力邏輯，對於提升管理能力與外部合作皆有明顯幫助。據青年局追蹤，去年取得認證的九組團隊中，已有近六成因認證獲得新的合作機會，包括與政府共同推動服務、企業聯名、電商平台上架及ESG相關合作等。像是台灣無障礙汽車與市府合作推動行動支持服務；彤鳥社企與新光人壽建立長期合作並推廣易讀手冊，同時與電商平台合作上架產品；綠色冀泉、咖啡有的及姿嘉麗植萃等團隊也藉由認證提升能見度，成功拓展銷售通路。

RE´ME果菓以醜果再利用、教育推廣與產品開發提升農產利用率，並順利通過P&PF國際認證。(圖/青年局提供)

今年在青年局與國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心合作輔導下，共有五組團隊提出申請，其中四組順利取得認證。台灣生物循環科技股份有限公司以AI生物處理技術協助企業管理與轉化廢棄物；洺鈞畜產科技股份有限公司以中草藥替代抗生素並導入AI監控與溯源，提升生產透明度；RE´ME果菓透過醜果再製與教育推廣提升農產利用率；山腳狗創意有限公司則運用廢棄竹材結合原住民族文化製作桌遊，帶動在地社區參與。青年局表示，四組新通過的團隊展現出從循環經濟、食品永續、智慧農業到文化創新的多元面向，也象徵桃園社企在永續議題上的能量不斷擴張。

山腳狗創意運用廢棄竹材與原民文化設計桌遊，帶動社區參與，並順利通過P&PF國際認證。(圖/青年局提供)

青年局強調，未來將持續整合中央、地方與學界能量，透過競賽、認證輔導、合作媒合與跨局處連結等方式，協助更多具潛力的團隊接軌國內外資源，打造更友善的社企發展環境。市府也將持續支持社會企業以創新方式回應城市需求，讓桃園成為永續影響力更蓬勃的城市。