桃園青年局青創基地招募團隊進駐 提供系統化創業輔導

桃園青年局青創基地提供完善創業空間，讓有意創業青年專注於開展創業夢想。圖：青年局提供

為落實青年創業扶植政策並強化在地創新能量，桃園市青年事務局持續推動青年創業基地營運，正式啟動115年第一期進駐團隊招募。期透過完善的進駐空間、系統化創業輔導及跨域資源整合機制，協助具發展潛力之青年創業團隊穩健成長，提升創業成功率，打造更健全的青年創業支持體系。

青創基地提供創業課程，幫助青創團隊掌握創業關鍵知識，提升創業成功率。圖：青年局提供

青年局表示，該局自105年起營運青創指揮部、安東青創基地等青年創業據點，已培育超過300組青年創業團隊，累計取得逾3億元創業資金，並提供超過5000次創業輔導諮詢服務，致力協助有志創業青年逐步實現創業夢想。其中，114年青創指揮部輔導新創團隊「智穎智能」成功取得近2,000萬元投資，並透過新創加速器「桃園天際線」接續輔導，協助團隊拓展海外市場、取得關鍵創業資源；安東青創基地則與進駐團隊方舟智慧、光時代及采鑛數據合作，建置2025台灣燈會「月亮在唱歌」燈具3D建模數位典藏，並結合沉浸式WebVR技術，讓民眾得以重溫燈會璀璨時刻，成功展現產官合作的加乘效益。

廣告 廣告

一對一輔導顧問協助青創團隊釐清創業架構，並依團隊發展狀況提供專業建議。圖：青年局提供

青年局長侯佳齡表示，青年創業基地是桃市推動青年創業政策與產業發展的重要平台，除提供創業初期所需的空間與設備外，亦透過系統化輔導機制，協助團隊釐清商業模式、強化市場策略，並辦理參訪交流、創業資源對接等活動，協助團隊拓展視野與人脈，逐步建立永續經營能力。

該期青創指揮部及安東青創基地招募對象包含獨立辦公室及共同工作空間之進駐團隊，創業主題不限，歡迎有意創業之青年踴躍提出申請。招募申請受理至今(115)年3月3日止，更多招募資訊可至青年局官網查詢，或洽詢各青創基地營運單位。更多桃園青創資訊，請持續關注「桃園青創事」臉書及「桃園創新創業資源網」。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

蘆竹消防分隊年前加強宣導 強化各場所防災管理

中壢警移動式地磅強力執法 砂石車超載、未領通行證被抓包