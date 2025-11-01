桃園青年設計展 學子秀AI創意

2025桃園青年設計展暨國際設計論壇1日登場，市長張善政（中）盼藉此激發更多年輕人的創意思考與創新設計，進一步應用於城市治理。（廖姮玥攝）

「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」1日登場，今年以「創世奇點：從達文西到自主AI」為主題，結合AI演算、互動藝術及永續工藝，呈現科技與人文對話，同時規畫多場體驗工作坊。市長張善政盼藉此激發更多年輕人的創意思考與創新設計，進一步應用於城市治理，讓桃園市容更添典雅與美感。

桃園青年設計展即日起至11月7日，每日上午10時至下午5時於桃園會展中心展出，以「創世奇點：從達文西到自主AI」為主題，規畫AI演算力、AI設計力、設計修復力、協作式工藝及未來、感知城市共5大主題展區，展覽集結桃園市11所高中職及大專院校青年學子的103件優秀作品，並邀請青年局輔導的「設計庫」進駐團隊、國際專家學者、設計師及藝術家共同參展，展現桃園青年在跨域創新與設計實踐上的多元成果。

活動中頒發「設計策展PK賽」獎金及獎狀，元智大學同學羅芷琳以「靜觀之中」作品獲得金獎，羅芷琳表示，花費約1年時間設計規畫作品參展，起初探討人與人間互相觀看，再延伸到AI上，過程中不斷修飾、調整，利用影像呈現AI與人類互相觀看的視角互換，簡化成線條形式出現，利用AI辨別情緒、顏色、形狀，挑戰人類對真實、感知的既定印象。

張善政表示，桃園青年設計展暨國際設計論壇邁入第2年，市府致力將典雅設計及優良創意融入城市地景，盼能藉此激發更多年輕人的創意思考與創新設計，進一步應用於城市治理。