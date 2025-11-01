桃園青年設計展！ 張善政雙語致詞：為桃園注入典雅元素

桃園青年設計展與國際設計論壇盛大開幕，桃園市長張善政以雙語致詞，表達將優質設計與創意融入城市地景的願景。此次展覽結合AI演算及互動藝術，展現科技與人文的完美對話，現場作品不僅可以視覺欣賞，還能透過互動體驗，讓參觀者親自感受科技與美學的結合。張善政期許年輕世代能夠融合科技與設計，激發無限創意，為桃園市容注入更多典雅元素。

青年設計展！讓桃園市容更典雅，攜手青年打造城市美。（圖／TVBS）

桃園市長張善政在開幕活動中同時使用國語和英語進行雙語致詞，鼓勵年輕人發揮創意。張善政表示，桃園市從去年開始推動城市美學，希望透過好的設計理念使市容更加典雅，不論新舊建築都能激發年輕人的創意，並期待這些青年作品能逐漸擴展影響力。

展覽現場的作品展現科技與美學的完美結合，參觀者除了可以用眼睛欣賞，還能動手互動體驗。其中一件互動裝置允許參觀者按壓琴鍵，直接連動螢幕上的動畫，創造出獨特的視聽體驗。參觀者一邊聆聽解說，一邊體驗展場作品，深入感受科技與藝術的融合魅力。

值得一提的是，桃園市在民國110年就成立了桃園設計庫，去年更進一步成立桃園城市創意設計中心，致力於將典雅設計和優良創意融入城市地景。此次展覽特別結合了AI技術、永續工藝以及互動藝術，旨在幫助青年世代擴展視野，展現創意能量。

透過這次青年設計展，桃園市展現了對設計與創新的重視，也為年輕創作者提供了展示才華的舞台。這不僅是一場藝術展覽，更是科技與人文對話的平台，引領桃園朝向更具美學內涵的城市發展方向邁進。

