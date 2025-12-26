桃園青溪弦樂團首登衛武營演出 跨校交流豐富學習體驗

桃園市桃園區青溪國小弦樂團首次踏上衛武營藝術文化中心舞臺演出

青溪國小弦樂團在衛武營的演出，展現了平時苦練的精湛技巧與飽滿熱情

桃園市桃園區青溪國小弦樂團迎來夢想成真的光榮時刻，學校受邀並首次踏上國家級的衛武營國家藝術文化中心舞臺，與新北市中正國小、高雄市新上國小的樂團一同參與這場盛大的音樂饗宴。校方表示，這次在藝術最高殿堂展現成果的機會，是學校弦樂團最難忘的音樂里程碑。

青溪國小表示，學生這次到衛武營演出，展現了平時苦練的精湛技巧與飽滿熱情，更學習到何謂「真正的自信與專業」。同時，透過「以樂會友」，鼓勵學生與不同地區的優秀樂團切磋學習，並體會追求卓越與團隊合作的精神，這次的學習經驗為學子開啟了更為開闊的藝術視野與人生目標。

青溪國小表示，弦樂團師生結束在衛武營的演出後，隔天前往臺南市仁德區虎山實驗小學參訪交流。虎山實小以獨特的實驗教育模式和優美的自然環境聞名，讓團員們在音樂排練之後，能在自然氛圍中放鬆，同時體驗不同於傳統校園的學習生活。此外，青溪弦樂團也應邀與虎山實小的吹奏打擊樂團進行音樂交流，透過跨校、跨樂種的切磋，不僅讓青溪團員們體驗不同演奏風格的魅力，也藉此機會認識了地方文化與生態特色，感受一場融合藝術、人文、與自然的跨領域學習。

青溪國小徐衍正校長表示，從國家殿堂的演出到與實驗小學進行音樂交流，孩子們除了在琴藝上獲得磨練，更拓展孩子的學習視野，這正是學校一直以來所倡導的「帶著走的能力」。