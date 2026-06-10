桃園青溪附幼成果展 探索自然培養行動力

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小朋友從虎頭山環保公園眺望青溪國小(青溪國小附幼提供)

小朋友用望遠鏡觀察臺灣藍鵲(青溪國小附幼提供)

小朋友運用地圖尋找健走路線(青溪國小附幼提供)

親師生走進虎頭山環保公園(青溪國小附幼提供)

桃園市青溪國小附設幼兒園將於明天（11日）在虎頭山創新園區展覽館舉辦「114學年度學習成果展」，以「虎頭山旁的野孩子」為主題，呈現孩子走進校園、社區與自然場域的學習歷程。園方表示，本次成果展結合虎頭山、南崁溪及校園周邊環境，透過觀察、探索、行走與合作，引導幼兒從真實生活經驗中累積能力。

青溪附幼說明，課程以「CARE」教學模式為核心，從連結感受（Connect）、實踐行動（Act）、合作互助（Relate）到同理關懷（Empathize），陪伴孩子在自然與生活情境中學習成長。同時融入「野・冶・YA」教育理念，其中「野」代表重新開啟孩子的感官與探索本能，走進自然、感受生活；「冶」象徵孩子在挑戰、試誤與實踐中，逐步培養解決問題及面對困難的能力；「YA」則代表孩子在理解情緒、安頓自己之後，再次充滿力量地出發，展現自信與喜悅。

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成果展當天，除幼兒帶來開場表演《青溪的孩子愛唱歌》外，也將由小朋友擔任小小導覽員，帶領來賓認識他們眼中的虎頭山，以及一路走來的學習故事。

教師團隊表示，現代孩子生活條件豐裕，但親近自然、面對戶外挑戰的機會卻愈來愈少。因此，希望透過「走出去、帶回來、再走出去」的課程理念，讓孩子重新找回感受力、行動力與同理心，從探索中學習，在體驗中成長。