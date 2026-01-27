桃園青諮會優點子 集思廣益

桃園市青年諮詢會27日舉辦「優點子成果發表」，分享近1年來參與討論並提出政策建議，市長張善政（前排右六）鼓勵年輕人發揮創意，作為各局處政策制定參考。（呂筱蟬攝）

桃園市政府青年諮詢會27日舉辦「優點子成果發表」，分享近1年來參與討論並提出政策建議，市長張善政作為青諮會召集人，各局處也都派代表出席聆聽，給予委員們高度肯定外，也將參考落實於未來施政，展現桃園青年積極參與公共事務影響力。

桃園市青年諮詢會是全台首創的青年政策諮詢平台，集結來自不同專業領域的青年代表，針對市政議題提出政策建議，透過跨局處討論，逐步聚焦提案內容，作為市府施政與政策研議的重要參考依據。

張善政表示，讓桃園進步不單只是市府的責任，青年朋友的創意無限，不同背景的人可以集思廣益，為桃園市政貢獻創意，聽到很多組青諮委員有不錯的想法，各局處都有同仁到場，希望汲取其中的精華，帶回研究讓施政可以更精進。

其中，文化發展組提案「KIRI文創園區活化計畫」，建議設立南島文化常設展與策展工作坊，串聯A17商圈帶動經濟。公共參與組首推「桃園無車日」，倡議透過封路與首長搭乘大眾運輸，推廣減碳生活。國際展望組聚焦「外籍人士交通安全」，製作多語宣導素材建立溝通平台，降低事故風險。智慧生活組強調「心理無障礙」，推動校園自閉症與過動症隱性障礙理解教育，建立友善示範學校。

青年局長侯佳齡表示，本屆青年諮詢會最大特色是「從討論走向行動」，透過參與式預算機制，讓青年建言不僅停留在構想階段，而是有機會實際落地執行。未來青年局將持續透過青年諮詢會及多元公共參與機制，陪伴青年將想法轉化為行動，讓青年成為城市治理中不可或缺的重要力量。