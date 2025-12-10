桃園青農國際賽奪金 張善政市長：頒發二百萬獎金表揚

桃園青農勇奪日本米食鑑定大賽世界首獎，張善政市長：頒發二百萬獎金表揚。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十日上午主持市政會議時表示，大園區青農陳士賢以自家栽種的「桃園三號」白米，於日本第二十七屆「米·食味分析鑑定國際大賽」中從逾五千件樣品中脫穎而出，勇奪最高榮譽金賞獎。日本對稻米品質要求嚴格，此次奪冠極為不易，充分展現桃園農業的專業實力與國際競爭力。

張善政表示，陳士賢長年專注稻米栽培，對田間管理相當用心，此次獲獎不僅是個人的榮譽，也為桃園增光。桃園具備良好自然條件，加上青農投入及市府推動智慧農業與技術輔導，使本市稻米品質持續提升，相關成果已在國際舞台獲得肯定。

張善政也提到，市府將頒發二百萬元獎金表揚陳士賢。此次除奪得世界首獎，在短短數日內已接獲十二個貨櫃外銷訂單，充分顯示桃園優質稻米的國際競爭力。張市長強調，市府將持續協助農民精進技術、拓展通路，讓更多桃園農產品行銷全球，進一步提升桃園農業品牌與價值。