桃園非家戶垃圾隨袋徵收上路 首月垃圾減量4分之1

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市去年12月開始推動非家戶垃圾隨袋徵收並於今年元旦正式上路，市長張善政今(7)日表示，政策推行以來成效相當明顯，短短1個月內機關、學校與市場的垃圾量每天減少超過33公噸，減量接近26%，資源回收量則提升了25%。

張善政表示，政策推行初期外界有許多討論及擔憂，環保局針對執行上的細節，也跟學校等單位密切溝通，並依據反饋訂出清楚的指引、依學校需求補齊垃圾袋尺寸與數量，並簡化相關作業流程，讓政策美意發揮最大效果，觀察從政策上路至今，機關、學校與市場的垃圾量每天減少超過33公噸、減量約4分之1，是非常可觀的數字，非常感謝機關、學校及市場的配合，同時資源回收量也提升了25%。

張善政表示，第一個月順利，不見得後續也會順利，尤其接下來就是農曆過年，將會迎來一個垃圾處理的高峰，也是政策最大的考驗，市府將持續視狀況應變。

