桃園非家戶隨袋徵收 今起推行

桃園十二月起推行非家戶隨袋徵收，減輕學校負擔、提升垃圾分類成效。（環保局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市環保局為提升垃圾分類率並落實源頭減量，自十二月一日起推行非家戶隨袋徵收政策，並在明年一月一日正式上路。此政策鎖定清潔隊既有收運的政府機關、高中職以下學校及公有市場，不含一般家戶，旨在改善機關與校園垃圾分類品質，減少可回收物錯置情形。

環保局指出，部分學校與家長擔心實施隨袋徵收後會增加校方支出，甚至有外傳可能要求學生「把垃圾帶回家」。對此，環保局強調此為誤解。依現行規定，學校水費中包含的「垃圾清除處理費」在政策實施後將全數免徵，可讓校方節省約四成水費支出。節省的經費即可用於購置專用垃圾袋，不會增加負擔；若校園分類做得越確實，垃圾量下降，所需袋數也會同步減少，甚至可能有剩餘經費可挹注校務。

為協助政策平順上路，環保局將在十二月推行期間，無償提供機關、公立學校與公有市場一個月的專用垃圾袋；學校則依規模與學生數量核發，避免供需失衡。因部分大型學校反映袋量較吃緊，環保局已啟動兩批次配送模式：第一批已於十一月二十六日完成全數發放，第二批預計於十二月中旬補足大型學校需求。此外，目前已有六十六處專用垃圾袋代售點可供購買，並持續擴增販售據點，以提升校園與機關補充袋材的便利性。代售位置亦已公開於環保局地圖平台，供民眾查詢。

環保局強調，非家戶隨袋徵收制度的核心在於促進機關與校園落實垃圾分類，而非增加行政負擔。透過專用袋制度，可有效掌握垃圾量、降低混合垃圾比例，並提升後端處理效率。