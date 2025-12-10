桃園預算統刪3億 歲出創新高

桃園市議會10日審議明年度總預算，經三黨團協商，大會無異議通過統刪3億元，讓市府自行調配，明年歲出1777.4億元再創新高。（蔡依珍攝）

桃園市議會10日審議明年度總預算，在藍營護盤下，再度創下0刪除紀錄，但經三黨團協商，大會無異議通過統刪3億元，讓市府自行調配，明年歲出1777.4億元再創新高，市長張善政感謝不分黨派議員支持，坦言預算被刪對市政肯定有些許影響，但會盡量把影響降到最低。

三黨團昨早針對預算展開協商會議，綠營原提出刪減總預算1％、17.8億元，引發藍營和無黨不滿，主戰派甚至一度喊出直接表決、一毛不刪，經議長邱奕勝協調後，參考今年統刪2.5億元的前例，達成統刪3億元共識。

昨大會先由財務小組召集人呂林小鳳宣布聯席審查結果，歲入1660.4億元刪減0元，歲出1780.4億元、刪減0元、擱置46筆共20.79億元，債務償還450億元、舉借570億元。

經市府說明預算用途細節後，20.79億元全數無異議恢復通過，無黨議員李家興依黨團協商結果提議統刪歲出3億元預算，讓市府自行調配，也獲大會無異議通過，明年歲出審定1777.4億元。

綠營總召李宗豪則請主計處詳細說明明年度因應《財劃法》修法後財源增加使用的項目，並提到嘉義市普發現金，詢問增加財源是否能用於普發1.5萬元。張善政回覆，附帶決議是台南和高雄發了會跟進，但2市都未發，桃園也不會先發，他也強調增加的預算會併入總歲入統籌運用。

張善政感謝議長與三黨團順利完成明年預算審查，不諱言預算刪減對市政會有些許影響，但會自行調整把影響降到最低。