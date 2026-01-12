桃園領航猿逆轉勇士奪開季8連勝 寫PLG歷史新紀錄

桃園璞園領航猿憑藉頑強韌性，終場以99：89逆轉擊敗強敵。圖：球團提供

桃園璞園領航猿昨(11)日在板橋體育館主場，迎戰台北富邦勇士隊。儘管首節一度爆發激烈衝突、兩邊各有一名球員遭驅逐出場，且半場陷入5分落後，但球隊憑藉頑強韌性，第四節由「本土雙衛」李家慷與關達祐聯手開火，終場以99：89逆轉擊敗強敵。璞園領航猿不僅豪取開季8勝0敗，更正式超越新北國王保持的開季7連勝紀錄，獨佔PLG史上「開季最長連勝」寶座。

林志傑與丁恩迪雙雙因從球員席進場被取消比賽資格，讓比賽在第一節就充滿火藥味。圖：球團提供

比賽首節璞園領航猿氣勢如虹，靠著當家球星盧峻翔、阿提諾與葛拉漢合力發威取得領先。然而首節末段戰況突變，李家慷在運球快攻時遭到勇士洋將哥倫特強硬犯規，險些引發衝突。裁判在回放後判定哥倫特因為一次技術犯規及一次違反運動精神犯規，直接被驅逐出場。混亂中，富邦勇士精神領袖林志傑與璞園領航猿外籍生丁恩迪也因從球員席進場被取消比賽資格，讓比賽在第一節就充滿火藥味。

廣告 廣告

進入第二節，勇士隊在洋將古德溫單節15分的帶領下反超比分，領航猿以52：57進入下半場。關鍵第四節，璞園領航猿展現深厚的本土戰力。關達祐展現「大心臟」連續飆進兩記關鍵三分球，李家慷也穩定發揮單節貢獻9分，兩人合力在末節斬獲15分。搭配盧峻翔全場最高24分的進攻挹注，璞園領航猿打出單節26：18的決定性攻勢，成功在滿場球迷歡呼聲中收下破紀錄的第八場勝利。

總教練卡米諾斯賽後表示，「這一場比賽發生很多事情，兩隊都沒有找到自己適合的防守方式，勇士更在一開始對伯朗祭出Box and one的策略，我們這場比賽有太多的失誤，讓我們對比賽一度失去掌控，但是下半場靠著比較穩定的防守，以及厚實的板凳深度，末節再靠著三分攻勢帶走比賽，這場比賽對我們來說很好的地方，是可以去學習怎麼在這種膠著的比賽，去掌控節奏，這對我們未來在季後賽或者決賽是很重要的。」

盧峻翔則表示，「我覺得這場比賽很難打，分數有被反超過，但我們做的很好的是用防守帶動進攻，才能夠追回比分，也很開心能夠贏下比賽。」

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

A柱擋視線？龜山小客車左轉撞飛7旬婦 驚險畫面曝

​爆衝突林志傑遭驅逐 領航猿逆轉勇士奪8連勝創PLG紀錄