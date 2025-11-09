桃園願景開講為2026暖身？ 王義川：先市政再人選

政治中心／綜合報導

明年就是2026九合一選舉，民進黨將派誰出戰桃園？呼聲很高的現任立委王義川近期動作頻頻，先是在中壢青山成立服務處，不到一星期時間又在黨部舉辦「桃園願景」座談，被視為是選桃園起手式，被問到地方上謠傳，總統府副秘書長何志偉也有意參選，王義川則回應先市政再人選。

立委(民)王義川：「我說桃園捷運應該優先做的事，跟新北捷運站共站才是重點。」

民進黨立委王義川，日前才宣布位於中壢的青山本部正式開張，不到一個禮拜時間，又在桃園黨部開講，一開口先打市政牌。

立委(民)王義川：「到了桃園國際機場下一步是什麼，把他困在桃園國際機場周邊，才是桃園該做的事，怎麼桃園市政府努力，然後人都送去台北，那我們是什麼傻子喔？」





桃園願景開講為2026暖身？王義川稱先市政再人選。（圖／民視新聞）





王義川拋出市政願景，發揮交通專長，提出桃園捷運和新北接軌構想，而王義川一連串動作，也被視為是選桃園的起手式。

立委(民)王義川：「北北基桃首都圈，是這一次2026選舉的重中之重，民主進步黨必須在北北基桃首都圈，設下首都防線，然後才不會讓北北基桃的選舉，外溢到彰化以南。」

活動主持人 (09.18)：「我們黨公職讚不讚，讚。」





桃園市長民進黨由誰征戰？傳總統府副秘書長何志偉有意參選。（圖／民視新聞）





總統府副秘書長何志偉同樣積極勤跑桃園宮廟，地方盛傳有意參選桃園市長，王義川若要參戰，兩人勢必得分出高下。

立委(民)王義川：「從市政的討論才是最根本的，人選是最後的底定，但是桃園人還是要先，討論桃園市政未來的發展，才是走正確的路。」

沒評論可能的對手，但討論桃園市政，王義川已經搶先開跑，隨著2026逼近，誰披綠袍征戰桃園，局勢將漸趨明朗。

