桃園願設廚餘蒸煮廠 盼中央開綠燈

中央宣布禁止廚餘養豬，桃園市議員點出桃園黑毛豬飼養數全國前3，要維持優勢首要工作就是將廚餘安全轉化，建議師法日本統一蒸煮廠，將廚餘製成液體飼料，兼顧環保與防疫。市長張善政允諾，只要中央開綠燈，桃園願意打造中央廚房式的高溫蒸煮設施。

民進黨議員呂林小鳳指出，廚餘禁養豬政策上路後，許多縣市將廚餘送入焚化爐，她讚副市長蘇俊賓在院會勇敢表態「這是走回頭路」，不僅提高戴奧辛汙染風險，也可能因過度使用焚化爐，引爆下一波垃圾大戰。她說，桃園每日廚餘量來自機關、家戶、社區及學校約100噸；餐廳約80噸。但實際黑數恐更高，甚至不排除外縣市廚餘流入桃園，恐成防疫缺口。

呂林小鳳表示，日本政府與養豬業者及環保飼料廠合作，開發出政府全程監控的統一蒸煮廠，將廚餘製成符合法規的液體飼料，不僅減少焚化爐焚化量，也讓高品質黑豬得以外銷，是兼顧環保與防疫的典範。

呂林小鳳說，台灣人喜食溫體豬肉，且會刻意選價格較高的黑豬肉，飼養黑毛豬要蒸煮廚餘，過程繁複，只占全台總畜養量8％。桃園黑豬飼養數為全國前3，強調要延續桃園黑毛豬畜養優勢，首要就是將廚餘安全轉化，籲市府向中央爭取預算，在桃園設置全國首座現代化廚餘統一處置廠，讓桃園的廚餘處理作業成全國示範標竿、世界環保模範。

張善政表示，桃園廚餘處理能量充足，現階段已不用焚燒，他也提到中央尚未開放廚餘當飼料，但桃園黑毛豬多以廚餘飼養，期盼中央在緊張期過後，可有限度鬆綁，並訂定相關規範，「只要中央開綠燈，桃園願意打造中央廚房式的高溫蒸煮設施！」蒸煮後再分送至各養豬場，安全使用處理過的廚餘飼料。

環保局指北部2處高溫蒸煮中心設施位於苗栗通霄和新北林口（建置中），若農業部支持設統一蒸煮處理廠去化廚餘，會積極輔導業者投入，將廚餘轉化為有機肥料或液態飼料等再利用產品，透過飼料化、肥料化、能源化等多元去化管道，共創三贏。