桃園飛札幌班機驚魂！行動電源爆炸起火 濃煙密布乘客狂咳

一架從桃園飛往札幌的班機上，竟發生行動電源突然自燃爆炸意外，火勢一度燒得比座位還高！現場乘客表示，「整個機艙濃煙密布，似乎沒有立即可用的滅火器」，所幸空服員及時處理，才讓機上乘客平安無事。航空公司呼籲，乘客要選用安全品牌的行動電源，以免釀成大禍！

12月13日清晨，一架從桃園機場飛往日本札幌的班機上發生行動電源爆炸燃燒事件，造成機艙內濃煙密布，乘客被迫緊急撤離座位。根據在場乘客描述，火勢一度燒得比座位還高，所有乘客都被驚醒並不停咳嗽。所幸在空服員及時處理後，機上人員平安無事，僅持有起火行動電源的乘客受到輕微燙傷。此事件再次引發對機上攜帶鋰電池產品安全性的關注。

廣告 廣告

事發當時，機艙內煙霧瀰漫，乘客們一個接著一個趕緊離開座位，空服員也迅速拿起礦泉水準備滅火，但面對行動電源起火，動作顯得猶豫不決。現場乘客表示，這班從桃園飛往北海道的班機上，有行動電源突然自燃爆炸，火勢相當猛烈，當時整個機艙濃煙密布，且現場似乎沒有立即可用的滅火器。幸運的是，最終火勢被成功撲滅，避免了更嚴重的傷亡。

機上行動電源自燃爆炸，1乘客受輕微燙傷。（圖／TVBS）

當事航空公司已證實，此次事件確實是因為行動電源造成，而飛機也順利準時降落北海道。持有該行動電源的乘客雖受到輕微燙傷，但仍繼續其旅程。航空公司呼籲乘客要選用安全品牌的行動電源，以避免類似事件再次發生。一位非當事班機的乘客分享了他的看法，他強調電器用品都應該放在座位前方的腳下位置，而不是放在上方的置物櫃。另一位乘客則補充說明，在飛機上不能為電子設備充電，並建議最好用膠布將接頭貼起來進行絕緣處理。

值得注意的是，根據航空安全規定，無論是行動電源、筆記型電腦電池還是備用相機電池，只要是鋰電池都不能放入托運行李，必須隨身攜帶。而多數航空公司也禁止在航程中使用及為行動電池與備用鋰電池充電，以避免發生不可挽回的意外。這次事件再次提醒大家，在搭乘飛機時務必謹慎處理電子設備，確保飛行安全。

更多 TVBS 報導

行動電源高鐵上起火驚魂！用「這招」5分鐘撲滅火勢

上海地鐵「蹲坐」成風氣 專家籲：隱藏絆倒風險

火煙竄天！萬華雙和市場火警1男多處燙傷 逾百人救災

台鐵驚魂！行動電源竟「自燃冒火」 乘客背包急拖月台 座椅遭燒毀

