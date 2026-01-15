桃園食安升級 蔬果抽驗合格率98％

桃園去年高風險蔬果抽驗合格率已提升至98.2％，今年持續增加質譜儀檢驗量能，並續推「食安5星評等」，市長張善政以過去在花蓮務農種有機蔬果卻遭環境波及的切身之痛，強調食安管理不能只看檢驗結果，更要落實「源頭管理」與「精準溯源」，守護市民食安，並保障農民權益。

張善政指出，農產品檢驗不合格的原因複雜，未必全是農民違規用藥，周遭環境也是關鍵，他透露曾嚴格遵循有機農法，卻因鄰近區域登革熱防疫消毒，導致作物檢驗未過，讓他深感食安管理不能只看末端數據，更要落實「精準溯源」，透過科學檢驗與跨局處合作，釐清真正汙染來源，不僅能及早介入改善，也能避免農民承受不必要的損失，真正落實「市民吃得安心、農民種得放心」雙贏局面。

廣告 廣告

農業局長陳冠義表示，落實源頭管理政策，市府近2年針對芥菜、蘿蔔、韭菜等來自中南部的高風險作物，結合農改場專家對違規農民一對一輔導，並導入「質譜快篩」技術與巡迴檢測車，將傳統需耗時5至7天的檢驗縮短為即時把關，高風險蔬果抽驗合格率已由112年的94.8％，大幅提升至114年的98.2％。今年編列30萬元持續採購質譜儀檢驗服務，並擴大抽驗量能至250件，強化產地端的風險控管。

在市場查驗方面，衛生局去年針對六大類食品共抽驗6013件，不合格率已從前年的3.76％降至2.61％，實驗室檢驗能力也大幅精進，目前建置1035項檢驗項目，其中高達961項獲TFDA和TAF雙認證。為防範高雄台灣鯛烏龍案，已建立「二次驗證」機制，若發生重大食安，會送外部實驗室進行第三方複驗，確保檢驗公信力。桃園也率全國之先推出「食安5星評等」制度，結合查驗結果，讓民眾透過標章一眼辨識優良店家。

副市長蘇俊賓強調，管理核心應從單純的「攔截風險」轉向「掌握良率」，每一件違規案都應溯源分析，找出環境或管理流程中的風險點。

副市長王明鉅則點出蔬果抽驗常要在深夜進行，人力負荷重，研議整合市立醫院、衛生所以及各局處的檢驗資源與人力，同步檢討設備配置，解決留才難題，並為桃園構築更完善的食安防護網。