桃園食安嘉年華週六、日登場 發放萬張50元美食券
〔記者謝武雄／桃園報導〕由桃園衛生局主辦的「桃食安心舞動健康嘉年華」，將於週六、週日兩天在桃園藝文廣場熱鬧登場，活動結合街舞決賽、美食市集、親子闖關、健康教育等多元內容，另闖關完成任務民眾可領取50元美食券2張、每天1500份、參與街舞決賽投票者也可領取50元美食券2張、每天限量1000份，兩天預計發放1萬張、50元美食券，除現場消費外，也可至全市600家合作店家使用。
活動是於上午9時30分至下午5時30分舉行，活動現場有食安及菸害防制主題街舞決賽、momo帶動唱與知名金曲饒舌歌手壓軸演出，現場還設置疫苗施打、廉政宣傳、食農教育、健康知識親子闖關、人氣攤商票選、美食券兌換，參與街舞決賽投票者還能參加抽獎，有Dyson吹風機、iPhone 17、50吋LED智慧顯示器、iPad A16等摸彩品。
衛生局主秘陳玉澤表示，衛生局將持續以創新、跨領域方式推動食品安全與健康教育，期待與市民「舞出健康、吃得安心」，更多活動詳情可參見「桃食安心資訊平台」網站。
