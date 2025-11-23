桃園養生館藏春色 警攻堅「密室」逮人

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區民族路1間養生館被檢舉暗藏春色，疑似容留外籍女子從事性交易，桃園警分局景福派出所昨(22)日持搜索票攻堅查緝，破門後應召女子似已逃逸，沒想到搜查時在員工休息室內發現密室，女子就藏身其中被揪出，全案總計查獲4名越南籍女子及2名客人，全案訊後依法移請桃園地檢署偵辦，女子也依規定移請收容。

警方表示，景福所所長吳家鳴接獲情資，桃園區民族路1間養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器，吳立即陳報分局行政組，共同組成專案小組進行監況蒐證，專案小組經完成蒐證，於昨日持搜索票進行攻堅查緝。

廣告 廣告

員警迅速衝入店內控制櫃台人員，並開啟1樓鐵門上到2樓，櫃台人員推稱沒有3樓鑰匙，員警直接撬破隔板開門衝入，現場只發現2名客人，應召女子疑似逃逸，但經員警詳細搜查，在員工休息室內的木櫃下方發現藏有密室，女子就躲在密室內被員警揪出來，被查獲的4名應召女子均為越南籍，其中1人失聯、1人逾期。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝

獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

