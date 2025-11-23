桃園養生館藏春色 警攻堅「密室」逮人
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區民族路1間養生館被檢舉暗藏春色，疑似容留外籍女子從事性交易，桃園警分局景福派出所昨(22)日持搜索票攻堅查緝，破門後應召女子似已逃逸，沒想到搜查時在員工休息室內發現密室，女子就藏身其中被揪出，全案總計查獲4名越南籍女子及2名客人，全案訊後依法移請桃園地檢署偵辦，女子也依規定移請收容。
警方表示，景福所所長吳家鳴接獲情資，桃園區民族路1間養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器，吳立即陳報分局行政組，共同組成專案小組進行監況蒐證，專案小組經完成蒐證，於昨日持搜索票進行攻堅查緝。
員警迅速衝入店內控制櫃台人員，並開啟1樓鐵門上到2樓，櫃台人員推稱沒有3樓鑰匙，員警直接撬破隔板開門衝入，現場只發現2名客人，應召女子疑似逃逸，但經員警詳細搜查，在員工休息室內的木櫃下方發現藏有密室，女子就躲在密室內被員警揪出來，被查獲的4名應召女子均為越南籍，其中1人失聯、1人逾期。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
桃園衛生局公布友善用藥計畫成果 495家特色藥局守護民眾健康
桃園市政府衛生局今(21)日舉辦「114年度整合友善用藥安全網絡計畫」成果發表會，象徵桃園市推動多元族群照護及在地化特色發展的目標，現場由藥師及受照護民眾進行心得分享，透過以民眾為中心去擬定照顧計畫及療效追蹤，並確保藥品治療符合適應症，進而提升照護個案的生活品質。 衛生局目前已於桃園市13區招桃園電子報 ・ 1 天前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 1 天前
葉片突發黃、枯萎 花蓮府前路樟樹慘遭樟白介殼蟲入侵
花蓮市府前路一整排樟樹長年為民眾遮陰、改善市容，近日卻陸續出現枯萎及葉片發黃等情況，花蓮市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，公所避免蟲害蔓延、危及整排行道樹，已請專業團隊進場修剪與防治，守護地方的重要綠色資產。中時新聞網 ・ 3 小時前
槺榔樹葉可做掃帚 (圖)
槺榔樹（台灣海棗）葉子曬乾後可製作掃帚，50年前相當流行。圖為生長在嘉義縣朴子市的槺榔樹。中央社 ・ 4 小時前
聽障婦報案寫下「機車忘記停在哪」 警用這方式助尋回愛車
聽障人士梁姓婦人心急如焚到台北市文山警二分局報案，在紙條寫下「機車忘記停在哪裡」，請求警方協助尋找，經警方調閱監視影像及車牌辨識系統等方式，並陪同梁婦走訪附近店家探詢，最後在台北懷愛館附近尋回她的愛車。警方表示，聽障人士67歲梁姓婦人本月6日，到文山二分局興隆派出所報案稱機車不見，但因她無法順利以言自由時報 ・ 4 小時前
黃麗琴無師自通做模型 作品如人生縮影 (圖)
89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習各種才藝，還無師自通製作建築模型，也將過去經營的店舖製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。中央社 ・ 4 小時前
台中行人晨遭右轉貨車碰撞受傷 肇責待調監視器釐清
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中西屯區今天清晨發生小貨車右轉碰撞行人事故，中市消防局表示，74歲行人頭部、左手撕裂傷及左胸口疼痛送醫救治；警方表示，確切肇責將調閱周邊監視器畫面釐清。中央社 ・ 3 小時前
新北道安勇奪金安雙冠 侯友宜：打造智慧交通新時代
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 全國交通安全最高榮譽「金安獎」日前舉行頒獎典禮，新北市政府道安團隊一舉奪下「交通安全教育」與「公路監理」兩項分組冠軍。新北市長侯友宜對此表示，金安獎不僅是對交通安全的努力肯定，更是檢視城市交通治理的重要指標。他感謝第一線守護市民的交安英雄，並強調市府將持續以「人本交通」為核心，結合智慧化交通管理，打造更安全、智慧、便...匯流新聞網 ・ 4 小時前
獅王瀑布3山友遭突發落石砸中 滑落百公尺山坡黑鷹急飛吊掛
屏東縣消防局於下午1時33分接獲報案後，隨即啟動救援機制，派出6車14名救難人員前往現場。然而，抵達山區後才發現，獅王瀑布周邊地形險峻、碎石遍布，加上傷者位於高處，坡度陡峭、植被濃密，使得要以人力徒步搬運下山幾乎不可能，任何一個步伐都有可能造成二次事故。救援行...CTWANT ・ 4 小時前
共軍擾台！6架共機跨中線侵北部、西南空域 國軍全程監控應處
[Newtalk新聞] 國防部今（23）日上午公布最新共軍動態，自昨（22）晨6時至今（23）晨6時止，共偵獲中共8架次軍機、6艘軍艦及1艘公務船在台海周邊活動，其中多達6架次軍機逾越台灣海峽中線，侵入北部與西南空域，持續對台進行灰色地帶壓迫行動。 國防部表示，國軍已派遣任務機、海軍艦艇及岸置飛彈系統全程嚴密監控與應處。查看原文更多Newtalk新聞報導藍批「全民安全指引」普發 時力嗆：國民黨配合中國「認知作戰」紅毛港保安堂「蓬38號哨戒艇」慰靈祭 日本靖國神社、官兵遺族代表出席新頭殼 ・ 4 小時前
陳振龍最滿意作品 嘉義市史蹟資料館模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作嘉義市史蹟資料館模型，這是他自認最難卻也最滿意的作品。中央社 ・ 4 小時前
許秋月守著製作槺榔掃帚手藝（1） (圖)
塑膠掃把問市後，傳統槺榔掃帚逐漸沒落，目前乎沒人會做，住嘉義縣朴子市德興里的年過7旬許秋月守著這門技藝半世紀，還創新製作迷你版吊飾。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍創作台鐵基隆站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵基隆站模型。中央社 ・ 4 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 22 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 16 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 3 小時前