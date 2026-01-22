桃園餐飲油煙新制116年上路 效能定期保養納規範

（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市政府環保局今天表示，已修正公告餐飲油煙防制規定，並明確訂定集氣效能量化標準及設備維護紀錄要求，規劃1年輔導期，於民國116年1月1日起正式施行。

桃園市政府環保局表示，為加強餐飲業油煙管理制度，已修正公告餐飲油煙防制相關規定，從「只要有裝設備」提升為必須「裝得有效、用得正確、定期保養」的管理模式。

環保局表示，過去法規僅要求設置集氣或排氣設備，因未明訂效能指標，導致部分業者有設備卻無效果，修法後不僅規範設備必須達到實際集氣效能，也要求業者透過定期保養與操作紀錄確保防制效果。

環保局指出，新制主要適用於油煙影響較高的餐飲業者，包括位於住宅區座位數30個或營業面積100平方公尺以上、商業區座位數100個或營業面積200平方公尺以上的店家，以及經民眾陳情並查證有油煙或異味散布情形者。

環保局表示，業者若未依規定，將依「桃園市餐飲業空氣污染防制設施管理自治條例」第5條通知限期改善，屆期未改善者處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

環保局也說，將於施行前1年加強宣導、盤點受影響店家，提供設備設置與維護指引，以幫助業者接軌；另據統計，去年推動「食在淨煙」專案以來，餐飲業者整體裝設率達73.1%，同期間餐飲油煙相關陳情案件也較113年下降5.3%。（編輯：李淑華）1150122