桃園餐飲油煙防制大提升 3大要領助店家守法又降陳情

桃園市環保局推動餐飲油煙防制，今年1至10月已輔導451家店家、319家完成設備裝設，裝設率達70.7％，油煙陳情量較去年同期下降5.2％。（桃園市環保局提供）

桃園市環保局為提昇空氣品質，今年全面推動餐飲油煙防制，結合餐飲業職業工會與防治設備商共同合作，透過技術輔導及多元宣導協助業者掌握「裝得對、開得起、維護好」3大要領。環保局表示，在環保局、餐飲工會與設備商的合作下，大幅提升治理效率，在社區空氣品質已明顯改善。

環保局長顏己喨表示，今年1月至10月，環保局已主動輔導451家餐飲店家，其中319家完成設備裝設，裝設率達70.7％。輔導內容包括檢視排風量是否足夠、濾材是否定期更換、定期保養等，協助店家確保設備真正「有裝設、有開機、有維護」。油煙陳情也明顯下降，今年前10個月的油煙相關陳情較去年同期總體下降5.2％。

餐飲業者、工會或設備商代表表示，工會的會員多是小吃店、麵店、自助餐等自營業者，與鄰里最為靠近。藉由合作油煙防制觀念得以從根本傳入廚房場域，不止能降低民眾的陳情率，也能讓營運更好；設備商則以「教育訓練」為核心的模式，透過展示組現場示範與實例分享，讓業者看得到設備如何運作、聽得懂要怎麼維護，協助避免設備無效運轉。

環保局表示，餐飲業者若違反《桃園市餐飲業空氣污染防制設施管理自治條例》，將被限期30日內改善；未改善者將依法裁處5000元以上罰鍰，並得按次連續處罰。環保局指出，完善的油煙防制不僅符合法規，更是保障民眾與員工健康的重要投資，亦能避免因油煙外洩導致周邊社區反感、影響營運。

環保局表示，將持續與餐飲工會、設備商及更多產業團體合作，並在官網與社群平台提供「看得懂、找得到、用得上」的改善工具。期盼油煙改善能從一家店開始，最終打造市民、產業、政府共好的清新城市。

