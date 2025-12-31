桃園首件公辦都更 招商成功

桃園市長張善政民國114年12月31日在市政會議宣布，桃園第1個公辦都更案「正光花園新城」已順利完成招商、評選出最優申請人。都發局說明，正光花園新城於上月29日評選出最優申請人春福建設，去年4月1日桃園住都中心才成立，以極高的行政效率克服過去30年、218位私地主整合困境，是桃園公辦都更重要里程碑。

張善政表示，正光花園新城社區30年來深受海砂屋問題困擾，重建長期卡關，整合比例一直停在50％左右。去年4月住都中心正式運作，啟動防災都更，短短2周內同意比例便跨過75％公辦都更門檻。

張善政說，經同仁們溝通協調後，去年8月地主同意比例達93％、住戶同意比例達95％，並於上月29日評選出春福建設為最優申請人。從住都中心成立到完成招商只花了9個月，未來該案也將與周邊公有土地的更新計畫相互串聯，提升整個區域的生活環境。

春福建設表示，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事就願意承擔。春福建設特別加碼提供「防水保固10年」安心承諾，降低私地主負擔，預計投入約58.87億元資金，興建3棟地下4層、地上24層鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值約96.83億元。

住都中心表示，期盼藉由正光花園新城成功案例，證明公辦都更能有效建立民眾信心，未來中心將以此高效模式，加速推動全市海砂屋與震損建物更新，落實舊城更新的施政目標。