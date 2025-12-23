桃園首件聚落建築群 原石門水庫管理局技工宿舍群列文資

原石門水庫管理局技工宿舍群獲登錄為文化資產，成為桃園市首件以「聚落建築群」形式列冊的文資，完整保留水庫工程時期的宿舍生活風貌與歷史。（圖／桃園市文化局）

位於桃園市龍潭區的「原石門水庫管理局技工宿舍群」近期列入文化資產，也是桃園市第一件聚落建築群。文化局表示，該宿舍群見證石門水庫重大工程歷史，不僅呈現美援背景、現代都市計畫理念與水利工程發展脈絡，也標誌桃園文化資產保存邁入嶄新階段，具有指標性與示範意義。

文化局指出，石門水庫為台灣最具代表性的重大水利工程之一，於民國43年展開籌建設計畫，並於民國44年由石門水庫設計委員會提出「十一份新村」整體規畫，包括辦公廳、宿舍、眷舍、禮堂、膳堂、車庫、警衛與救火員辦公室及醫院等，是當時少見具現代都市計畫概念的規畫案例，歷經時代變遷，雖部分設施因應需求調整，整體空間格局與配置仍大致保存。

該宿舍群興建於民國47年，整體建築形式採加強磚造結構，屋頂為硬山擱檁搭配水泥瓦，結構穩固且形式樸實。宿舍配置以雙併式或連棟式獨門獨戶為主，戶戶皆設有前後院落，不僅保有良好的生活隱私，也形塑出完整而細膩的居住尺度，使日常起居、鄰里互動與戶外空間緊密相連。至今仍清楚保留宿舍生活的紋理與整體聚落風貌，完整呈現40年代石門水庫工程期間，工程人員及其眷屬所形成的典型聚落樣貌，具有高度歷史與文化保存價值。

該案登錄範圍涵蓋佳安西路4巷1弄至55弄一帶，範圍內共計20棟宿舍群，整體格局保存完整，空間脈絡清晰。其中佳安西路4巷1弄2號、3號、5號及9號，現已轉型作為三坑水鄉遊客服務中心、藝術家進駐空間及展演場域；其餘宿舍則仍維持原有配住狀態，持續承載居民日常生活，讓聚落得以在保存歷史風貌的同時，延續真實而有溫度的生活場景。

文化局指出，原石門水庫管理局技工宿舍群具有高度文化資產價值，與周邊宿舍及公共設施共同構築十一份地區獨特的文化地景，後續將持續推動區域整體規畫，也期盼透過保存活化與再利用，延續石門水庫工程歷史記憶，讓民眾深入理解其對臺灣社會與地方發展的深遠意義。

