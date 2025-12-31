桃園首件防災型公辦都更「正光花園新城」招商成功 張善政：打造更安全及韌性的宜居城市

張市長說明桃園首件防災型公辦都更「正光花園新城」招商成功。





桃園市長張善政31日上午主持市政會議時表示，有鑑於近日宜蘭外海發生規模7.0地震，全臺皆有明顯感受，再次凸顯居住安全不容忽視，更加速推動公辦都市更新的迫切性。張市長指出，桃園住都中心今（114）年4月成立，僅用9個月的時間就完成首件公辦都更案「正光花園新城」招商作業，並評選出最優申請人，象徵桃園市公辦都更正式邁出關鍵一步，進一步提升市民居住安全與城市防災韌性。

張善政指出，正光花園新城社區長年受海砂屋問題所苦，重建計畫推動逾30年卻屢屢受阻，住戶整合比例一度停滯在約五成，難以實質推動。然而，自今年4月桃園市住宅及都市更新中心成立，並啟動防災型都市更新機制後，在市府積極整合與溝通下，短短兩週內即突破公辦都更所需75%的同意門檻，展現公部門主導整合的效率與信任基礎。後續經持續協調與說明，截至今年8月，地主同意比例已提升至93%，住戶同意比例更達95%；自住都中心成立至完成招商，成果相當顯著。

張善政表示，未來正光花園新城公辦都更案將結合周邊公有土地更新計畫，整體改善居住環境品質與公共設施機能，進一步帶動區域發展，並透過此案的成功經驗，逐步複製至更多海砂屋及老舊建築更新案件，讓公辦都更成為市民信賴、願意選擇的途徑，持續為桃園打造更安全、安心且具韌性的宜居城市。

