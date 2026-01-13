桃園首例民間捐贈垃圾車 張市長：公私協力優化市容環境

桃園首例民間捐贈垃圾車，桃園市長張善政：公私協力優化市容環境。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十三日出席「桃園市海雁國際同濟會暨日月光中壢廠捐贈垃圾車儀式」。張善政表示，此次由日月光及海雁國際同濟會捐贈兩部垃圾車，為桃園首例由民間捐贈的垃圾清運車輛，挹注了市府清運量能，未來將優先投入垃圾量較大及巷弄型社區，提升清運效率與服務覆蓋率，也期盼藉此拋磚引玉，帶動更多企業及公益團體響應，共同為提升桃園環境品質努力。

張善政指出，隨著桃園人口與產業快速成長，垃圾清運需求日益增加，垃圾車的汰舊更新及量能補強至關重要。此次獲贈兩部垃圾車，分別為十二立方米及六立方米車型，總價值達七百六十五萬元；車輛可依據不同路段條件靈活運用，包括幹道清運及深入巷道服務，全面提升清運效率。

張善政說明，市府除積極增加清運量能外，亦同步推動垃圾減量政策，包括推廣學校、機關及市場隨袋徵收政策，透過從源頭減量、搭配設備更新，達到「開源節流」的雙重目標，讓市民在生活中能實際感受到環境品質的改善。

桃園市海雁國際同濟會會長馮瑞玲表示，此次捐贈源於「取之於社會、用之於社會」的理念，期盼透過實際行動回饋城市，未來同濟會也將持續走在公益道路上，為社會盡一份心力。

日月光中壢廠資深副總經理陳光雄表示，此次參與垃圾清運設備汰舊換新，正是將企業永續理念延伸至社區層面，透過高效能、低碳排設備改善清運效能，攜手市府以科技解決問題，共同打造智慧永續的城市環境。

環保局表示，由「日月光中壢廠」與「財團法人日月光環保永續基金會」共同捐贈十二立方米電動壓縮式垃圾車，具零廢氣排放、低噪音等特性，符合市府推動低碳運具及淨零排放方向；「桃園市海雁國際同濟會」則捐贈六立方米壓縮式垃圾車，適用於巷道狹窄、住宅密集的社區。兩部車輛後續將規劃投入平鎮區及中壢區，優先支援垃圾量較大及巷弄型社區的清運需求。