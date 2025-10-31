桃園首創行動CT醫療車 LDCT服務到你家

亞東醫院醫師林恆甫，向桃園市長張善政說明行動CT醫療車功能。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市推動擴大肺癌篩檢，針對四大危險族群提供「低劑量電腦斷層攝影(LDCT)」，但仍有五成符合資格民眾因為行動不便或偏鄉原因無法受檢，因此桃園市政府提供全國首創行動CT醫療車今舉行啟用儀式，該醫療車使用西門子最新設備，並由亞東醫院提供臨床與判讀支援，符合篩資格市民，可透過預約平台查詢行動CT車服務場次進行預約。

這輛行動CT車價值高達六千萬元，由匿名善心人士捐贈，捐贈者因為長輩因素，原本計畫捐贈給南部醫學中心，但南部條件不成熟，最後得知桃園有擴大肺癌篩檢計畫，故捐贈給桃園使用。

民眾在行動CT醫療車上，就可接受LDCT檢查。(記者謝武雄攝)

市長張善政致詞時指出，桃園市推動擴大肺癌篩檢目標2萬5千人，目前已經到達2萬人次，顯示民眾對這項民眾認同，隨著行動CT醫療車啟用，會讓更多人受惠。

亞東醫院醫師林恆甫表示，為了更貼近行動不便者，整個車輛設計比照復康巴士，尾門配置升降平台，方便行動不便者安全進入車內；至於輻射部分，醫療級鉛屏蔽作為輻射防護，並比照醫院輻防標準，也經過核能安全委員會審查。另提供逆變穩壓電力，臨時跳電也不中斷，而完成個案檢查只需要5分鐘。

衛生局表示，目前行動CT醫療車主要目的是執行擴大肺癌篩檢計畫，因此參數都設定在低劑量範圍，民眾每次照射約吸收0.8毫西弗，未來完成階段性任務，行動CT醫療車也可將CT設定為一般劑量，擴大為市立醫院巡迴醫療使用。

桃園市行動CT醫療車造價高達6千萬元，為全國首創。(記者謝武雄攝)

亞東醫院醫師林恆甫，向市長張善政等來賓說明行動CT醫療車功能。(記者謝武雄攝)

桃園市長張善政率領相關局處首長，舉行「桃園市行動CT醫療車」啟用儀式。(記者謝武雄攝)

