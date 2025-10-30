桃園首創高風險場所納管制度 火災件數創近10年同期最低

廠房外張貼明顯的危害圖式、廠區配置圖，環保人員一一查核化學物品擺放位置是否確實以及災害搶救裝備等，位在龍潭的這間倉儲是桃園高風險管制場所，管理權人須向主管機關辦理申報登記，也要提報消防和防災改善方案，若違反可處新台幣5到10萬元罰鍰。

廠長曹建凱表示，「輔導稽核，把我們的缺點找出來再一一改進。對於人員的安全、場地的安全以及對周遭地區的安全是提升非常多。」

《桃園市火災預防自治條例》首創高風險場所納管制度，今年2月公告納管第1批高風險場所，涵蓋工廠、公共危險物品、爆裂物先驅化學物質和低溫冷凍倉儲等近千家工廠及倉庫。根據消防局統計，今年1到9月桃園工廠火災30件、倉庫12件，共計42件，較去年同期下降17.6%，創下近10年同期最低。

桃園市環保局化學物質管理科長周孫有指出，「資收場火警今年1到9月份就發生了9件，顯示這個資收場是潛在的風險對象。」

為了從源頭防範災害、提升火災預防成效，今年11月底桃園將再納管第2批高風險場所，納入有潛在風險的資源回收場、再利用廠、廢棄物處理廠和易燃廢棄物堆棄置場址等254家，納管家數達1250家。