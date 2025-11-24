桃園首場溫馨座談 與上人對話談關懷實踐

上人行腳今天抵達桃園，第一場溫馨座談中，來自教育以及醫療領域的慈濟志工，帶來了他們一路走來的故事。以教育的愛心、以醫療的專業，彼此共鳴，但不變的是他們的善念都是希望，用愛守護眾生，用行動溫暖人心。

慈濟志工 蔡金腰：「上人給我們一個就是，老師的一個很大的一個開闊，心胸的開闊，那就是用媽媽的心，來愛別人的孩子。」

分享自己的教學經歷，她是桃園市楊明高中的退休國文老師蔡金腰，1998年將靜思語帶進自己的班上，讓一句句簡單的話語，悄悄影響孩子的心境與行為。慈濟志工 蔡金腰：「只要是我教到的孩子， 不管是導師班還是任課班， 我就要把握那個好因緣，好好的教好孩子的品格，陪伴他一起成長，總之我希望能夠， 不管是帶他的過程， 或是說跟他，已經緣分到一個段落， 都希望永遠祝福的孩子， 成為一個非常有愛的孩子。」

廣告 廣告

而在校園之外，也有一群醫護同仁，以專業與大愛守護著社區，慈濟人醫會志工，退休護理師柯素真，她也分享了一段讓她難忘的義診經歷。慈濟志工 柯素真：「看到照顧戶的時候， 心裡就是其實也滿難過， 這個照顧戶，看起來年齡好像滿大的， 可是實際上，我們問了他的詳細資料以後， 看起來他們都比我年輕， 其實我是很幸福的， 我還可以在這種年齡然後， 在從事這樣子做義診的工作， 我是覺得很感恩。」

證嚴上人開示：「一直佛法就是說 廣度眾生，是要怎麼廣度，就像我們這樣的人醫會，這是最好的例子，眾生有苦 我們有志一同，共同用愛來關懷給他們照顧， 這是最好的例子。」

在這場溫馨的座談中，每一位都有專業，而師徒之間，都是叮嚀。證嚴上人開示：「淨化人心這很重要，師父每一天差不多，都在說這些話，我期待大家都聽進去，聽進去再透過你們替師父說，師徒同心 師徒同願 同口講法，人間此時需要我們大家，說出好話 就是在說法， 這就是師父這一回出來最期待的。」

無論是在教室裡用愛陪伴孩子成長的老師，或是在社區中以專業守護健康的醫護人員，每一位慈濟人都在不同的崗位上，繼續實踐"愛與關懷"的使命。

更多 大愛新聞 報導：

愛要說出口！羅康瑋的悄悄話

慈濟大樹共修處 老幼共學趣味競賽

