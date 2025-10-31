桃園首座AI智慧型圖書館 11/15正式開館

青埔智慧科技分館完工。(桃園市教育局提供)

機器人預約自助取書區。(桃園市教育局提供)

小書僮機器人。(桃園市教育局提供)

盤點機器人。(桃園市教育局提供)

桃園市將AI與閱讀結合，打造青埔智慧科技分館，是桃園第一座結合AI與自動化系統的智慧型圖書館，不僅有全臺首創的機器人預約自助取書區，還設有AI互動牆、小書僮機器人等六大智慧設施，將科技導入生活，提供更智能的服務。

「桃園市立圖書館青埔智慧科技分館」日前啟用，這是桃園市首座智慧型圖書館，桃園市市長張善政表示，青埔智慧科技分館導入全臺首創的機器人預約自助取書區，並設置AI互動牆、小書僮機器人、智慧尋書架、電子紙閱讀器與書籍盤點機器人等六大智慧設施，透過科技提升圖書館的借還書效率與服務品質。

青埔智慧科技分館位於中壢青埔「亞矽IoT展廳」內，館內藏書超過2萬3千冊，涵蓋期刊、兒童讀物與人工智慧主題館藏，並設有閱覽區、資訊檢索區、兒童閱覽室及研習教室，提供民眾舒適的學習與探索環境。

此外，分館外部結合經濟發展局「智慧資料中心（IDC）」，為「亞洲‧矽谷」計畫核心設施之一，升級導入NVIDIA H200與L40S晶片AI伺服器，以支持生成式AI與數位孿生應用，並開放算力資源予產學研機構，共創多元智慧應用場景。三樓空間將與國立臺灣科學教育館合作辦理科普教育展覽，結合「植感桃園」主題策展，內容涵蓋科學教育展品、體驗工作坊、沉浸式劇場及互動體驗等多元形式。

青埔智慧科技分館在11月14日前試營運，並將在11月15日正式開館。