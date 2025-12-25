桃園首推可負擔住宅 航空城試辦

桃園市長張善政就職3周年，宣示力推「可負擔住宅」。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政在就職3周年時宣示要創全台之先推「可負擔住宅」，都發局指出，已擬定自治條例草案，輔以信託防範合宜宅流入法拍弊端，明年上半年送議會，待中央核定後，力拚下半年以108間航空城安置住宅餘戶，鎖定25至44歲婚育家庭試辦。

都發局長江南志說明，歷經2年研議，已擬定《桃園市可負擔住宅捐建、出售及使用管理自治條例》草案，規範開發商捐建、定價原則、買賣機制、承購資格，以及產權控管機制，房價以房貸占家庭月收入3成回推，23到35坪總價約落在650至850萬元。

廣告 廣告

民眾最關心的房產處分，已陸續和幾大公股銀行、法律代表等研商取得共識，將採信託機制管理，確保民眾與政府端的權益，也能避免像林口合宜宅在限制買賣期內流入法拍市場，成為「假債權、真買賣」的投機行為。

江南志說，可負擔住宅可繼承，未來沒有需求或是想換房，可以最多5％的價格投入「可負擔住宅再出售媒合平台」，開放民眾登記抽籤或賣回給市府住都中心，鼓勵民眾維持房屋品質，也能有效控管住宅承購資格、交易價格及住宅流向，確保可負擔住宅於封閉市場循環使用，兼顧保障個人權益與有效管理公共資源。

自治條例預計明年上半年送議會爭取支持，再送內政部核定，希冀下半年優先以108間航空城安置住宅餘戶試行，首波鎖定設籍滿1年及育或孕有未成年子女的25歲至44歲市民，只要家庭成員無自有住宅都可申請。