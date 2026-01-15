桃園首支企業義消成軍 張善政盼公私協力強化防災量能

▲桃園市長張善政出席「桃園市115年度119消防節活動」，見證桃園首支「企業義消」成軍，期盼透過公私協力，持續精進防災整備與法規，共同打造宜居城市。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（15）日上午前往龍潭區，出席「桃園市115年度119消防節活動」。張善政表示，為迎接119消防節，市府特別表揚40位績優消防人員、義消及志工，感謝其在救災救護與防災宣導的無私付出，守護市民安全，今日也見證桃園首支「企業義消」成軍，期盼透過公私協力，持續精進防災整備與法規，共同打造宜居城市。

張善政指出，首支「企業義消」由台灣美光（Micron）組成，美光集團長期善盡社會責任，繼與市府合作成立企業消防教育訓練教室後，此次率先成立企業義消，大幅強化廠區自主防災能量，期盼藉此發揮示範作用，帶動更多企業建立自主消防力量，完善整體防災體系。

張善政進一步提到，過去倉儲物流場所因非屬工廠，存在法規管理盲點，導致救災時資訊不明。對此，市府團隊在立法委員支持下主動出擊，成功推動修法將倉儲納管，強制申報具火災風險物品，透過法規補強與資訊透明化，讓消防同仁掌握關鍵資訊，從源頭降低救災風險。

消防局表示，市府致力於從源頭強化災害預防，於113年10月率先全國完成《桃園市火災預防自治條例》修正，將高風險場所制度化管理，並成立跨局處「火災預防推動小組」，納管對象涵蓋工廠、倉儲及廢棄物處理場等。此外，消防局也持續精進科技救災，截至114年底已配置25架無人機及8組消防機器人，在去（114）年花蓮堰塞湖災情支援中，無人機隊即發揮大範圍空域搜索優勢，展現精準救援能力。