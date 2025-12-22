桃園首筆紀錄！稀有冬候鳥小綠鳩現身大湳森林公園

桃園市大湳森林公園首度記錄到稀有冬候鳥小綠鳩，經桃園市野鳥學會確認，為桃園地區首筆紀錄，也成為園區累積的第92種野鳥。(桃園市野鳥學會提供）

桃園市大湳森林公園近日出現稀有冬候鳥「小綠鳩」，經社團法人桃園市野鳥學會專家鑑定確認，這筆觀察不僅是桃園地區的首筆正式紀錄，也讓大湳森林公園的野鳥名錄推進至第92種。野鳥協會表示，當時是義工及鳥友在記錄鳥類觀察時意外發現，並依《2023年台灣鳥類名錄》判定，小綠鳩屬於「稀有冬候鳥」。

野鳥協會表示，在日前1場例行性的鳥類觀察活動時，自然生態教育基地解說義工君君，與黃先生等多位鳥友沿園區進行紀錄，陸續拍攝到寬嘴鶲、翠鳥及極北柳鶯等鳥種。行經巨人天橋附近時，一隻體型明顯大於五色鳥、羽色翠綠的鳥類突然自眼前飛掠而過，色彩繽紛引起眾人注意。

黃先生即時拍攝影像後研判，該鳥並非原先猜測的五色鳥，而是鳩鴿科成員。返家後，他進一步比對羽色與型態特徵，並徵詢多位鳥類專家意見，最終確認該個體為小綠鳩未成鳥。由於下頷尚未呈現黑色，性別仍難以判定，隨後依《2023年臺灣鳥類名錄》認定為小綠鳩屬於「稀有冬候鳥」。

野鳥學會說明，小綠鳩成鳥雌雄羽色差異明顯，雄鳥色澤層次尤為突出，而此次觀察到的未成鳥則呈現較為柔和的淡綠色。當日牠停棲於苦楝樹上取食果實，憑藉與葉色相近的保護色，僅在枝葉晃動與陽光映照間短暫現身，更顯其隱密習性。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，小綠鳩多半單獨活動且生性羞怯，即使進入合適棲地，也常因不易察覺而缺乏紀錄。根據國際鳥類資料庫eBird，此次為桃園首筆紀錄，格外珍貴。小綠鳩的現身顯示大湳森林公園具備良好的棲地品質，也凸顯都市綠地在候鳥遷徙網絡中的關鍵角色，值得持續守護與關注。

