桃園首辦長者圓夢計畫！科學化運動處方助196學員延緩老化

桃園市長張善政今（31）日下午前往桃園市政府綜合會議廳，出席「2025桃園市長者圓夢計畫」成果發表會。張善政感謝國立體育大學長期與體育局合作，運用學術與實務資源共同設計課程，讓長輩維持健康不僅是靠日常散步，更透過系統性的科學運動處方，有效強化體能、延緩老化，達到健康促進的目標，也期盼此計畫將科學運動的觀念向外推廣，帶動更多長輩一起投入運動，創造樂齡健康生活。

張善政並親自頒發獎項，肯定學員們在為期八周訓練期間展現的毅力與努力。圖：市府提供

記者會上，張善政並親自頒發獎項，肯定學員們在為期八周訓練期間展現的毅力與努力。他指出，此次計畫原訂招收150名學員，因報名踴躍，最終共有196位長輩參與，展現桃園長輩對健康管理的高度重視。圓夢計畫以科學化運動處方為核心，設計循序漸進的訓練課程，讓長輩在安全且有系統的引導下，實質提升身體素質。

體育局表示，為積極落實「健康城市、高齡友善」政策，並實踐「樂齡動起來，健康不打烊」理念，市府於今（114）年首度試辦「2025桃園市長者圓夢計畫」。此計畫共設置15個據點、開設15個班次，每班為期8週、共16堂課程。為確保教學品質與運動安全，課程師資均須具備運動部「中級國民體適能指導員」資格，並由運動或醫學相關專業人員擔任指導員，負責學員專業檢測評估與個別化指導，期能有效提升長者參與運動的意願與比例，落實促進健康、預防老化及延緩失能的施政目標。

