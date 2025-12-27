桃園香川女壘交流 日議員邀稿蘇俊賓畫作推廣兩地觀光





桃園市副市長蘇俊賓26日晚間前往中壢區，出席「2025年香川縣高中女子壘球友誼賽及交流活動」時表示，桃園市與日本香川縣長期在體育、教育及觀光等領域保持密切交流、情誼深厚，期盼透過此次球技切磋，進一步深化雙方友誼。蘇俊賓也於臉書分享，兩年前致贈給香川縣議員鎌田守恭的丸龜城畫作不僅被珍藏，鎌田議員還當場許願希望蘇俊賓能夠畫下其選區高松市，成為意外的「海外邀稿」趣事。

蘇俊賓指出，桃園擁有全臺實力頂尖的女子壘球隊，其中南崁高中的女子壘球隊與女子棒球隊，皆曾於全國賽事中奪得冠軍；此次來訪的香川縣高中女子壘球聯隊，則由高松商業高等學校、高松東高等學校、高松南高等學校及丸龜城西高等學校菁英選手組成，整體實力堅強。相信透過精彩對戰，不僅能促進技術交流，也能讓選手們在賽事中結交更多朋友。



兩年前日本香川縣議員鎌田守恭來訪，桃園市副市長蘇俊賓致贈親手繪製的香川縣丸龜城畫作。





蘇俊賓也提到，桃園市與香川縣互動密切，雙方持續在教育、文化推廣等面向深化交流，年度互訪活動已成為兩地共同期待的重要盛事。他並以輕鬆幽默的方式分享觀察，指出桃園有觀音區、香川則有觀音寺市，兩地皆有以「觀音」為名的地區；而今年臺日年度選字中，日本選出「熊」字，臺灣則為「罷」字，兩字字形中皆含有「能」，象徵只要持續交流、彼此學習，就一定「能」共同成長、持續突破。

蘇俊賓在臉書回憶，兩年前首度與香川縣議會議員鎌田守恭會面時，曾親手致贈一幅他在香川縣丸龜城的畫作，作為兩地城市友誼的紀念。此次再度相見，得知畫作至今仍被悉心珍藏，令他相當感動，也期待未來能再度走訪香川縣，尋找新的創作靈感。

桃園市副市長蘇俊賓親手繪製的香川縣丸龜城畫作。





對此，鎌田守恭也在現場幽默回應，得知蘇俊賓將持續以畫筆記錄香川風景，讓他相當期待，但也笑說希望作品不要只停留在丸龜城，下回不妨把他的選區香川縣首府高松市也納入作畫清單，令現場氣氛輕鬆熱絡。

香川縣議會議員鎌田守恭表示，這次交流不只是場上的勝負較量，更是在兩地青少年心中悄悄種下友誼的種子，透過真誠互動跨越地域距離，串起彼此未來長久的情誼，也充分展現運動場上難能可貴的運動家精神。

桃園市副市長蘇俊賓於「2025年香川縣高中女子壘球友誼賽及交流活動」中致詞。





香川縣教育委員會副教育長塩田広宣表示，此次隨行來臺參賽的 20 位日本選手，在桃園受到熱情接待與周到照顧。針對兩天賽事行程，儘管天候不穩，桃園主辦單位仍以專業規劃妥善安排室內、室外場地，並由師生齊心協力維護場地安全與環境整潔，使賽事得以順利圓滿完成，對此深表敬意與感謝。Homestay（家庭寄宿）帶給學生在校園教育中難以獲得的寶貴生命體驗，讓選手更深入認識臺灣文化與日常生活。

出席交流活動包括市府教育局長劉仲成、香川縣議會議員鎌田守恭、香川縣教育委員會副教育長塩田広宣、香川縣體育協會事務局長渡辺浩三、香川縣教育委員會保健體育課課長高田孝行、南崁高中校長陳家祥、平鎮高中校長許唐敏、桃園市三級棒球顧問張滄彬、日本香川縣高中女子壘球隊、南崁高中壘球隊、homestay家庭學生及家庭成員等。

