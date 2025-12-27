桃園香川女壘交流 日議員邀稿蘇俊賓畫作推廣兩地觀光

桃園香川女壘交流，日議員邀稿副市長蘇俊賓畫作推廣兩地觀光。（蘇俊賓辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓二十六日晚間前往中壢區，出席「二0二五年香川縣高中女子壘球友誼賽及交流活動」。蘇俊賓表示，桃園市與日本香川縣長期在體育、教育及觀光等領域保持密切交流、情誼深厚，期盼透過此次球技切磋，進一步深化雙方友誼。蘇俊賓也於臉書分享，兩年前致贈給香川縣議員鎌田守恭的丸龜城畫作不僅被珍藏，鎌田議員還當場許願希望蘇俊賓能夠畫下其選區高松市，成為意外的「海外邀稿」趣事。

蘇俊賓指出，桃園擁有全臺實力頂尖的女子壘球隊，其中南崁高中的女子壘球隊與女子棒球隊，皆曾於全國賽事中奪得冠軍；此次來訪的香川縣高中女子壘球聯隊，則由高松商業高等學校、高松東高等學校、高松南高等學校及丸龜城西高等學校菁英選手組成，整體實力堅強。相信透過精彩對戰，不僅能促進技術交流，也能讓選手們在賽事中結交更多朋友。

蘇俊賓也提到，桃園市與香川縣互動密切，雙方持續在教育、文化推廣等面向深化交流，年度互訪活動已成為兩地共同期待的重要盛事。

香川縣議會議員鎌田守恭表示，這次交流不只是場上的勝負較量，更是在兩地青少年心中悄悄種下友誼的種子，透過真誠互動跨越地域距離，串起彼此未來長久的情誼，也充分展現運動場上難能可貴的運動家精神。

香川縣教育委員會副教育長鹽田弘宣表示，此次隨行來臺參賽的 20 位日本選手，在桃園受到熱情接待與周到照顧。針對兩天賽事行程，儘管天候不穩，桃園主辦單位仍以專業規劃妥善安排室內、室外場地，並由師生齊心協力維護場地安全與環境整潔，使賽事得以順利圓滿完成，對此深表敬意與感謝。Homestay（家庭寄宿）帶給學生在校園教育中難以獲得的寶貴生命體驗，讓選手更深入認識臺灣文化與日常生活。