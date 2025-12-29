桃園駕駛倒車教訓肉身佔車位引網熱議！律師點出嚴重後果

[Newtalk新聞] 桃園中壢日前一名女子「人肉佔車位」，不料遇上一名果決駕駛毫不退讓，直接將車倒進車格，導致女子匆忙跳開閃避，整段過程被行車紀錄器完整拍下並上傳網路，引發網友熱議，不過律師點出，駕駛雖然解氣，但這種行為只是增加被告的法律上風險而已。





駕駛上傳行車紀錄器影片上傳網路，只見找尋車位時發現一名女子站在空位內，駕駛打燈示意要停，女子卻未有反應，駕駛索性直接倒車，女子見狀連忙舉手閃避並退到格子外。

駕駛的行為引起網友留言「全程一言不發，直接掛檔倒車，是個狠人」、「大快人心，真的沒必要浪費口舌」、「都要2026了，怎麼還有遠古人會想人肉站車位」。





不過律師顏紘頤在臉書指出，駕駛的行為看似很解氣，但駕車往人靠近，本身就是一個不應鼓勵的危險行為；如果不小心撞到人，成立「過失傷害」的機率非常高，有時候甚至可能會被認為有故意傷害的意思，而成立「傷害罪」。





顏紘頤指出，不管從哪個角度來講，都不需要為了一個停車位，而犯過失傷害，甚至是傷害罪吧，這時最好的方式還是請警察來處理，解決停車糾紛。

