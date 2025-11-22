桃園騎士滑手機、行車不穩遭警方盤查 毒品唾液快篩呈陽性
桃園市警察局為防制發生毒駕肇事造成死傷案件，引進「毒品唾液快篩」加強查緝，並依據交通部11月19日公布修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，將唾液篩檢、拒測等程序納入警方執法程序，昨(21)日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，立即查獲毒駕案件4件。
警察局表示，為全面強化取締毒駕力道，今年1到10月，已查獲毒駕件數達600多件，並完成外勤員警使用「毒品唾液快篩」教育訓練，本於嚴正交通執法，未來將於全市利用各項攻勢勤務，加強取酒(毒)駕危害交通安全秩序行為，以保障用路人行車安全。
警察局提到，昨晚22時許，警方於桃園區朝陽街與安樂街口，發現趙姓騎士騎乘普重機滑手機、行車搖擺不定，遂向前盤查，檢測後查出施用安非他命。今日上午7時許，警方也在龜山區萬壽路一段，查獲楊姓駕駛開自小客車交通違規，經查涉嫌持有毒品，檢驗查出依托咪酯陽性反應。
交通警察大隊長李維振表示，警方採購之最新型唾液毒品快篩試劑，檢測只需幾分鐘即可初步判定駕駛是否涉毒。唾液快篩能檢出7類常見毒品，包括安非他命、愷他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮、鴉片類等，各類毒駕將無所遁形。
