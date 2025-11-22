桃園騎士滑手機、行車不穩遭警方盤查 毒品唾液快篩呈陽性

即時中心／徐子為報導國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入關說京華城容積弊案，去（2024）年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，不過同黨涉入台智光案一審被判刑的北市議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的市議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發「雙標」爭議。黨內評估應曉薇案已交付中央考紀會重新審理，待近期開會審議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。

民視 ・ 23 小時前