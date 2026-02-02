桃園驗屋公司推薦，快速了解驗屋費用怎麼算

【商家指南推廣專題】

驗屋是檢查房屋品質的關鍵，更是保障居住安心的重要步驟。桃園驗屋公司推薦成家驗屋，以專業的團隊、先進的檢測設備以及用心的售後服務，幫助超過2500位屋主成功驗收新房，同時提供透明的驗屋費用計算方式，讓每位屋主都能放心享受幸福時刻。

成家驗屋成立於2020年，由一群擁有建築與營造背景的技師組成，是全台唯一會蓋房子的驗屋公司。成家驗屋為屋主提供透明且專業的驗屋服務。創辦人提到：「創立成家驗屋的初心很老套，單純源於身邊親友的驗屋困境。」交屋時屋況出現問題並不少見，但許多屋主仍因缺乏專業知識，無法順利與建商溝通修繕或求償，這樣的課題也促使他成立品牌，為屋主解決疑慮，讓驗屋不只是檢測建築缺失，也提供往後安心居住的保障。

成家驗屋團隊的技師均有建築與營造背景，分為水電與土建兩大專業，能夠準確檢測牆內隱藏的管線漏水、地板不平等問題，甚至是難以察覺的細微隱患，成家驗屋都能透過精密的設備找出癥結。此外，品牌也會定期校準設備，確保檢測精準度，使他們成為桃園驗屋公司推薦名單中的佼佼者。驗屋完成後，成家驗屋會即時提供電子化的缺失清單，清楚列出結果，協助屋主與建商進行修繕協商。此外，正式的圖文報告會在七個工作天內交付，讓屋主有條理地處理房屋問題。

驗屋費用通常依房屋坪數、型態以及屋齡進行計算。成家驗屋提供透明的收費標準：

集合住宅新成屋

20坪以下新成屋：12,800元

25坪以下新成屋：14,800元

30坪以下新成屋：16,800元

30坪以上新成屋：另行報價

透天新成屋每坪驗屋費用：400～500元

中古屋驗屋則根據屋齡與坪數進行評估

成家驗屋採用先進的檢測設備、全面的報告、貼心的售後服務，都替品牌贏得好口碑，在Google地圖上擁有五星評價與超過千位屋主的一致肯定。成家驗屋從桃園在地品牌做起，一路從北北基桃、新竹、苗栗、甚至最遠有嘉義的屋主慕名而來，希望在成家的細心檢測下能夠安心交屋，順利入住新家。

成家驗屋以專業建築背景和理解屋主需求的態度，處理新成屋、中古屋等不同類型案件。如果您想了解更多驗屋注意事項，選擇桃園驗屋公司推薦品牌成家驗屋絕不會讓您失望。

更多桃園驗屋公司推薦資訊請洽以下連結

品牌名：成家驗屋

聯絡電話：(03)416-1115

地址：桃園市中壢區中山東路二段9號3樓（辦公室／驗屋服務為預約制）

營業時間：週一至週五8:30-19:00（週末與國定假日為預約制）

官網：https://rink.cc/47nlc

FB；https://rink.cc/n70uu

LINE：https://rink.cc/81rqo

Google Maps：https://rink.cc/ez57w

以上訊息由成家驗屋提供