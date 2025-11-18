桃園驚傳家庭悲劇！退休男「起床火大」利刃鐵鎚殺妻 自首喊：心情不好

一名64歲李姓男子上午在住家不明原因分持利刃及鈍器攻擊56歲羅姓妻子，造成對方當場身亡。（圖／三立新聞網）

桃園市中壢區昨天（17日）發生一起家庭悲劇。一名64歲李姓男子上午在住家不明原因分持利刃及鈍器攻擊56歲羅姓妻子，造成對方當場身亡。犯案後，李男隨即前往內壢派出所自首。警方趕抵現場時，羅女已明顯死亡，隨後報請桃園地檢署偵辦。桃園地院考量李男涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，裁定羈押。

據了解，李男過去從事工人工作，最近剛退休，平時和妻女同住；羅女則為家庭主婦。李男供稱，昨天早上8時許女兒出門上班後，他一起床就覺得心情不佳，見妻子坐在客廳上，不知為何越來越火大，隨即情緒失控，分持鐵鎚及菜刀攻擊對方頭頸多處，直到老婆斷氣才停止。

案發後，李男自行前往中壢警分局內壢派出所自首。警方獲報趕往現場，發現羅姓女子已明顯死亡，依法報請桃園地檢署偵辦。經檢方相驗、訊問後，認定李男涉犯殺人重罪，嫌疑重大，可能有逃亡或滅證風險，於17日晚間向法院聲請羈押。

桃園地院考量，李男雖已自首並坦承犯行，但其所涉為死刑、無期徒刑或十年以上重罪，屬重大犯罪，另犯嫌為緬甸華僑，在國外有親屬，且他供稱每年多次前往泰國從事宗教活動，顯示其具有相當外逃可能性，因此認為無法以具保或限制住居等方式代替羈押，為確保偵查程序順利，有收押之必要，今天（18日）裁定羈押。

另一方面，檢方已通知犯罪被害人保護協會桃園分會介入，提供家屬必要協助與關懷，後續也將持續調查李男犯案動機。警方與檢方強調，目前尚不清楚李男為何痛下殺手，相關細節仍待進一步釐清。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

