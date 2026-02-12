地方中心／綜合報導

桃園傳出擄人案，兩名嫌犯因為和男子有訴訟糾紛，竟然持刀威脅，將他軟禁在汽車旅館內，還造成他手指受傷，後來嫌犯開車轉移到其他地方，男子趁他們不注意，跳車溜走，趕快到警局報案，警方也透過車牌追人，終於成功攔查犯案車輛！

嫌犯vs.警方：「腳伸出來坐下去腳伸出來坐下去。」大批員警把黑色車輛攔下來，轎車內的兩名嫌犯一下車，身上都是濃濃味道，面對警方詢問還裝傻。嫌犯vs.警方：「你身上有東西嗎，啊，我剛才看到你車內有捲菸，捲菸什麼，全身的味道。」

桃園驚傳擄人案! 男遭"軟禁汽旅"趁隙逃跑報案

中壢警分局長林鼎泰（圖／民視新聞）





警方從車中走出毒品捲菸，還有一把刀，兩人會被盯上是因為警方早就獲報，他們將一名21歲男子控制行動，還軟禁在汽車旅館。中壢警分局長林鼎泰：「本分局2月5日凌晨1點30分，接獲民眾報案稱於桃園區遭人帶走自行脫困，立即依規定受理，並同步擴大調閱監視器，與桃園分局埔子派出所密切合作。」

4號上午兩名嫌犯因為和男子，因為有訴訟糾紛，竟持刀威脅，不只軟禁，還造成他的左小指受傷，甚至要求被害人幫他的朋友支付罰金，實在受不了，趁嫌犯開車外出男子跳車逃脫。

桃園驚傳擄人案! 男遭"軟禁汽旅"趁隙逃跑報案

警方獲報後調閱監視器，以車牌追人終於逮捕嫌犯（圖／民視新聞）





中壢警分局長林鼎泰：「迅速於兩個小時內攔查涉案車輛，並帶回涉案之趙男與黃男等二人，現場查扣作案用刀械，愷他命捲煙等相關證物，訊後依妨害自由，傷害毒品等罪依法偵辦。」還好警方從車牌追人，成功抓到嫌犯，依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌，移送偵辦。

