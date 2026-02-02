桃園驚傳校園不倫戀！教官戀上女學生 傳訊「你的ㄋㄟㄋㄟ是我的」調情

桃園1名女高中生指控任姓教官對其摸胸猥褻，但對方辯稱雙方為情侶關係，且女方歷次供述不一，因此桃園地院一審判決任男無罪。示意圖

桃園市1名未成年女高中生花花（化名）指控學校任姓對其強制猥褻、性侵得逞，不過任男雖坦承雙方有親密接觸，卻否認相關犯行，辯稱雙方為情侶關係，所有行為皆為合意，而法院合議庭審理時檢視相關證據，發現花花歷次供述不一，對於任男傳送「你的ㄋㄟㄋㄟ是我的」等調情訊息時並無厭惡反應，甚至曾自陳喜歡對方，認為任男辯詞並非無理，一審判決無罪，全案可上訴。

判決指出，花花在2023年7月於桃園市家防中心安置時，自行向社工透露遭到任男侵犯，家防中心獲知後通報桃園婦幼隊警方偵辦，花花於警詢時表示，任男至少4次對其施行猥褻行為，包括要求她脫去內衣、內褲，以手指性侵得逞、以量衣服、按摩為由撫摸其胸部、趁其酒醉之際，強壓在身上舔舐胸部等。

不過任男接受偵訊時坦承雙方發生親密行為，但堅決否認違反對方意願，認為雙方在相處過程當中漸漸產生一定的感情基礎，在其主觀上認知雙方為男女朋友的關係，雖然與花花產生踰矩的親密行為固有不當，但並非以強暴脅迫的方式違反對方意願。

而法院合議庭在審理過程中，發現花花對於事件發生的先後順序，歷次供述歧異，且就其所述，任男對其猥褻次數不下20次，但案發後花花仍主動持續與對方聯繫，顯與一般性侵害被害人會與加害人保持一定之距離有異，由此可認任男確實沒有違反女方意願，而對其為強制性交、強制猥褻等犯行。

任男傳訊「你的ㄋㄟㄋㄟ是我的」調情，花花並無反感之處，被合議庭認為雙方互動親密。示意圖

此外，合議庭檢視雙方的對話紀錄，顯示花花在對任男提告後，仍在2024年9月至2025年1月間，主動持續與對方聯繫，並請求任男載她返回桃園住處或至新竹火車站找她；任男則多次傳送「你的ㄋㄟㄋㄟ是我的，不能給別人看」、「寶貝ㄚ頭」、「ㄋㄟㄋㄟ掉出來了」等訊息給對方，花花皆無反感之處，甚至回覆「哈哈」，堪認雙方互動甚為親密，且花花也曾在訪談紀錄中陳稱喜歡任男。

因此，合議庭認為，任男身為花花的教官，理應教師之專業操守，不得與學生發展有為專業倫理之關係，而他未恪守分際與學生發生踰矩之親密行為，其行為固有悖倫理綱常，殊值道德非難，但除花花單一指述外，未有其他事證足資作為補強證據，難認任男有強制性交、強制猥褻等犯行，一審判決任男無罪，仍可上訴。



