桃園驚傳隨機攻擊！國小生遭陌生女子「鎖喉拖行」 監視器畫面曝

國小生遭陌生女子鎖喉，所幸路過民眾急上前制止。（圖／翻攝臉書／余信憲）

桃園市驚傳校園周邊隨機攻擊事件。某國小一名女學生於12日傍晚放學後，行經校門外時，突然遭一名陌生女子從後方以手肘勒住脖子並拖行，學生當場受驚並大聲呼救，所幸附近社區保全與路過民眾聽見動靜後立即上前制止，並協助報警，女子隨即被帶離現場。市議員轉述校方說法指出，這起事件屬於「隨機、無預警的街頭暴力」。

民進黨桃園市議員黃瓊慧13日發文表示，該起事件發生在學生放學時段，女子突然對學生出手攻擊。她向教育局了解後得知，該名女子疑似先向學生「要錢未果」，情緒失控之下才動手勒人，相關單位已通報派出所，要求加強校園周邊巡邏。

校方事後也發布「給家長安全教育的一封信」說明處置經過，指出在接獲通報後，校方立即與警方趕往現場處理，學生脫困後因受到驚嚇，先回到學校求助，經學務處老師安撫及護理師初步觀察後，已由家長安全接回家中休息。

校方進一步表示，事件發生後已完成校安及社政通報，教育局與警政單位亦提供相關協助，並於13日利用朝會時間加強全校學童的自我保護與安全宣導，以提升學生的警覺與應變能力。同時也請導師持續關心受害學生的身心狀況，並通知派出所及里辦公室，請求加強校園周邊的巡邏與維護秩序。

另名市議員余信憲也公布監視器畫面指出，從影像中可見，一名年約20多歲的年輕女子，見到剛走出校門的女學生後，突然上前鎖喉並拖行，女學生一度被勒到臉色發白、幾乎無法呼吸，女子甚至試圖將學生摔倒在地。他強調，這並非意外，而是一起隨機且無預警的暴力行為，也質疑為何學生在放學回家的路上，必須承擔這樣的風險。

從現場畫面可見，當時有熱心路人發現異狀後立即上前制止，女學生才得以脫身並跑回學校。相關人士指出，若當下無人及時介入，後果恐怕不堪設想，事件也再度引發社會對校園周邊安全的關注。

