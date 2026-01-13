桃園驚傳隨機攻擊！女子「手肘勒脖拖行」國小生 校方回應急發一封信

社會中心／施郁韻報導

一名國小生12日放學後，突遭陌生女子勒脖、拖行攻擊。（圖／翻攝自余信憲臉書）

桃園驚傳隨機攻擊案件，某國小12日一名學生傍晚放學後，突遭陌生女子勒脖、拖行攻擊，幸呼救聲引來附近社區保全上前制伏，並有熱心民眾幫忙報警，隨即帶離該名女子。市議員公布校方聲明，直言「這是隨機、無預警的街頭暴力」。

民進黨市議員黃瓊慧13日發文指出，桃園某國小12日放學期間，有陌生女子以手肘勒住小學生脖子的攻擊事件，幸好附近保全和民眾看到立即報警。黃瓊慧詢問教育局才知道，該名女子竟是跟學生「要錢未果」，一氣之下動手勒她，已通報派出所加強巡檢。

對此，校方發表「給家長安全教育的一封信」，校方接獲消息，與警方趕到場處理，學生脫困後受到驚嚇，馬上離開現場至學校求助，經學務處老師安撫及護理師觀察後，已由家長安全接回家。

民進黨市議員黃瓊慧詢問教育局才知道，該名女子竟是跟學生「要錢未果」於是動手勒她。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

校方聲明指出，事件發生後，立即進行校安及社政通報，教育局及警政單位也提供協助，13日利用朝會，加強學童安全自保宣導，以提高學生安全意識，並請導師持續關心被攻擊學生的身心狀況，也通知派出所與里辦公室，請求加強校園周圍安全巡邏。

民進黨市議員余信憲也po出監視器影片，稱這名20多歲的年輕女子，一看到剛從國小校門走出的女學生，突然上前攻擊，對她鎖喉、拖行，女學生被勒到臉色發白、幾乎無法呼吸，女子甚至還試圖將女學生甩到地上。「這不是意外，這是隨機、無預警的街頭暴力。」也想問為何桃園的學生，在放學回家的路上，要承擔這樣的風險。

畫面顯示，女學生遭到女子勒脖，拉扯過程有熱心路人目擊，趕緊上前制止，女學生才脫身跑進學校，若當時沒有熱心民眾出手，後果不堪設想。

