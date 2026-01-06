桃園驚傳21歲大學生「教室內昏倒」 當場猝死送醫不治

急診。廖瑞祥攝



中央氣象署近日對桃園市發布低溫特報，桃園市一所大學昨（1/5）日上午，一名21歲林姓大二男學生在教室上課期間，突然昏倒失去意識，校方緊急通報119送醫搶救，仍宣告不治。經檢警與法醫相驗，初步判定為心因性猝死，至於是否與低溫有關，仍待進一步釐清。

有學生在Threads發文表示，近期寒冷又逢期末考週，從老師口中得知隔壁班同學在課堂上突然昏倒、送醫不治，心情相當沉重；老師也提醒學生，近期應多留意自身及身邊同學的身體狀況，若感到不適務必即時反應。

桃園市消防局指出，昨日上午10時31分接獲通報，中壢區某大學有學生在教室內突然倒地，第二大隊華勛分隊趕抵現場時，林姓男學生已無意識、無呼吸，校護人員第一時間評估後，立即施予心肺復甦術（CPR），救護人員到場後接手急救處置，並由救護車緊急送往中壢天晟醫院搶救，但仍回天乏術。

據了解，林姓學生年僅21歲，家屬向警方表示，林生平日並無異樣。警方完成筆錄後，報請桃園地檢署檢察官相驗，昨日下午由檢警會同法醫進行相驗，初步研判死因為心因性猝死，尚無外力介入跡象，實際死亡原因仍待後續調查確認。

